Những cống hiến lặng lẽ và sự tận tâm của cán bộ, đảng viên lực lượng công an toàn tỉnh không chỉ làm dày thêm thành tích của Công an Quảng Nam, mà còn ghi dấu bằng nhiều hình ảnh đẹp trong lòng dân.

Công an tỉnh trao xe máy cho công an chính quy được điều động về xã. Ảnh: T.C

Chặng đường 5 năm (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Đảng bộ Công an tỉnh có không ít những gian khó và thách thức, song bằng niềm tin, lòng trung với Đảng, bằng trách nhiệm và tình cảm với người dân, những dấu ấn để lại càng củng cố thêm động lực cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp bước…

Điều tra vụ phá rừng pơ mu

Vụ phá rừng pơ mu với 37 cây pơ mu bị triệt hạ, thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng ở khu vực biên giới Nam Giang giáp ranh với nước bạn Lào vào tháng 7.2016 gây chấn động trong dư luận.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc. Vụ án sau đó được khởi tố, chuyển Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Giang điều tra xử lý theo quy định. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 611 phách gỗ và 8 lóng gỗ tròn có khối lượng hơn 47m3.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh quyết định rút vụ án về cơ quan Cảnh sát điều tra và thành lập Ban chuyên án đấu tranh với vụ việc. Sau thời gian tích cực điều tra, truy xét, Công an tỉnh đã nhanh chóng lần tìm, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời vận động đầu thú với các đối tượng khác có liên quan. Ngày 8.6.2018, vụ án được Tòa án Quân sự Quân khu V đưa ra xét xử, 21 bị cáo trong vụ việc bị tuyên phạt với mức án từ 28 tháng tù treo đến 48 tháng tù giam.

Bảo vệ thành công APEC 2017

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 với các hoạt động quan trọng như hội nghị quan chức cấp cao tài chính, hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC, hội nghị Bộ trưởng Tài chính cùng những sự kiện trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tổ chức tại TP.Hội An vào tháng 10.2017 diễn ra tuyệt đối an toàn.

Trước và trong sự kiện quan trọng này, Công an tỉnh đã phát huy tốt hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động, thực hiện chặt chẽ phương án bảo vệ đại biểu trong thời gian ăn ở, đi lại, tham quan tại Hội An. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được huy động gấp rút dọn dẹp sạch sẽ phố cổ Hội An sau ảnh hưởng của đợt mưa lũ trước đó chỉ ít ngày, đảm bảo tiến độ diễn ra sự kiện, gìn giữ và góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về Hội An nói riêng, quê hương Quảng Nam nói chung trong hoạt động quan trọng này.

Cứu dân trong lũ

Không chỉ xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam luôn sẵn sàng xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất, khi người dân cần. Tháng 12.2018, nhiều địa phương như Phú Ninh, Thăng Bình, TP.Tam Kỳ chịu ảnh hưởng lớn của đợt mưa lịch sử gây ngập lụt diện rộng.

Cán bộ, chiến sĩ dầm trong lũ sơ tán dân ở xã Tam Đàn (Phú Ninh) vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: T.C

Nhiều người dân ở vùng ngập sâu hẳn vẫn không quên hình ảnh các chiến sĩ công an dầm mình trong mưa để di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn. Quên mình cứu dân, nhiều đơn vị của Công an tỉnh bám trụ suốt nhiều ngày liền giữa vùng ngập sâu; tìm đến từng nhà chia sẻ mất mát, đau thương với người dân trong vùng ngập. Những lá thư cảm ơn được gửi đến sau ngày nước rút là sự tri ân, tình cảm của người dân, trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá đối với cán bộ, chiến sĩ của lực lượng.

Đưa công an chính quy về xã

Có 458 đồng chí công an chính quy đã được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 203 xã trên toàn địa bàn tỉnh là kết quả của thực hiện đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã” do UBND tỉnh phê duyệt triển khai. Việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Sau khi được điều động, bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã, lực lượng công an chính quy đã bám sát địa bàn, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, được nhân dân tin yêu, được lãnh đạo chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Nơi tuyến đầu chống dịch Covid

Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và liên tiếp có những diễn biến phức tạp. Ngay từ những ngày đầu chống dịch, Công an tỉnh đã ra quân, huy động lực lượng tham gia bảo vệ, phục vụ hậu cần cho các khách ngoại giao và du khách nước ngoài tại TP.Hội An, tham mưu UBND các cấp thành lập hàng chục tổ công tác, bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Vất vả, áp lực, nhất là nguy cơ nhiễm bệnh rất cao khi mỗi ngày phải đối mặt với hàng nghìn lượt phương tiện di chuyển qua địa bàn. Phơi mình dưới nắng nóng, liên tục ngày cũng như đêm, những “gác chắn sống” ấy đã bám trụ, căng mình vì nhiệm vụ. Trong những ngày ấy, ở nơi tuyến đầu, hình ảnh người chiến sĩ công an chạm đến trái tim của bao người, là lúc tình dân quân thắm lại bằng rất nhiều nghĩa cử ân cần.

Và nay, lực lượng công an tỉnh lại ở nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.