Điều động 122 cán bộ chiến sĩ tăng cường cho công an cấp huyện

(QNO) - Sáng nay 29.9, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ tăng cường công an cấp huyện. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động cán bộ. Ảnh: T.C

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách. Đồng thời xây dựng đề án bố trí công an xã chính quy trình UBND tỉnh phê duyệt. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo ít nhất 5 biên chế/xã, Công an tỉnh tiếp tục điều động 122 cán bộ ở các đơn vị thuộc Công an tỉnh về công an cấp huyện để tạo nguồn bố trí công an xã chính quy.

“Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thống nhất chủ trương và quyết định điều động 824 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 203 xã trên địa bàn tỉnh. Công an chính quy sau khi điều động, bố trí về xã đã tích cực thực hiện các nội dung công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và tạo dựng lòng tin yêu của nhân dân địa phương” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Cán bộ Công an tỉnh được tăng cường về 13 huyện, thành phố nhằm tạo nguồn bố trí công an xã chính quy. Ảnh: T.C

Đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh trong việc tổ chức thực hiện đề án điều động công an chính quy về xã, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định đây là quyết tâm rất lớn của lực lượng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng và phát triển Quảng Nam nói riêng.

“Trong số cán bộ tăng cường về huyện lần này, có nhiều cán bộ tuổi đời rất trẻ, nhiều chị em đã lập gia đình, có con nhỏ song vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm rất cao với chủ trương này. Thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là cán bộ được tăng cường cho các huyện miền núi, tôi đề nghị toàn đội ngũ thể hiện kiến thức, năng lực, khắc phục những tồn tại để hoàn thành sứ mệnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Đợt này, 122 cán bộ được Công an tỉnh tăng cường cho công an 13 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My.