Điều động công an chính quy về xã Tam Ngọc

(QNO) - Chiều 19.3, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tam Ngọc tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Trao quyết định điều động 3 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Tam Ngọc. Ảnh: Q.H

Ba cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Tam Ngọc gồm: Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Công an phường Phước Hòa đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Đại úy Phạm Minh Hùng (Công an TP.Tam Kỳ) đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Đại úy Phan Văn Tâm (Công an TP.Tam Kỳ) đảm nhiệm chức danh công an viên. Đây là các đồng chí được đào tạo bài bản trong lực lượng công an, có tư tưởng chính trị, nghiệp vụ vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ tin tưởng, với bề dày thâm niên trong công tác và chiến đấu, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực thực tiễn trong công tác để góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.