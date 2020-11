Hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều hiệu quả

(QNO) - Sáng nay 27.11, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Ban chỉ đạo ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: T.C

Theo đánh giá, qua 5 năm, hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo khá toàn diện các nội dung theo chương trình đề ra, nhiều nội dung hoàn thành tốt. Trong đó có công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; nắm chắc các nội dung tham mưu, đề xuất và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Các hoạt động đã giúp tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng thảo luận những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban chỉ đạo tiếp tục tập trung quán triệt các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các lực lượng; nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, tự diễn biến, tự chuyển hóa và âm mưu phi chính trị hóa của các thế lực thù địch; xây dựng và củng cố tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trao bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: T.C

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội với Bộ CHQS tỉnh trong 5 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động đã góp phần đáng khích lệ vào kết quả ấn tượng của tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Trong thành tích chung, Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương đường lối, truyền thống, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Nhiều phong trào, mô hình mới, sáng tạo, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, tệ nạn tín dụng đen, cờ bạc len lỏi đến vùng quê đặt ra nhiều áp lực lên trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nhận thức, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, hình thành “sức đề kháng” trong lòng nhân dân. Gắn với đó là giáo dục truyền thống cho đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ. Tập trung cho các chương trình lớn: nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, miền núi và dân tộc thiểu số. Đồng thời vận động xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; phối hợp, làm tốt công tác phòng chống, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm cho xã hội lành mạnh hơn.

Dịp này, Ban chỉ đạo ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giai đoạn 2015 - 2020.