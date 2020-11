Khen thưởng Công an Đại Lộc vì khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản

(QNO) - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh vừa đến động viên, khen thưởng đột xuất Công an huyện Đại Lộc vì thành tích khám phá nhanh vụ giả danh đoàn cứu trợ để trộm tiền cụ bà 83 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất Công an huyện Đại Lộc. Ảnh: NHAN DUY

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 4.11, cụ Cao Thị An (SN 1937, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) đang đi bộ về nhà thì có một xe ô tô hiệu Innova mang biển số Hà Nội (30A), phía trước gắn dòng chữ “Cứu trợ miền Trung” chạy đến.

Khi xe dừng lại, nhóm người trên xe hỏi đường cụ An rồi nói cụ lên xe chở đi nhận tiền “hỗ trợ”. Chạy được một đoạn, nhóm này tặng cụ An một thùng mì tôm, bảo cụ xuống xe rồi bỏ đi. Lúc sau, cụ An phát hiện túi đựng tiền của mình đã bị kẻ gian rạch lấy đi 6,5 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng.

Vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, Công an huyện Đại Lộc xác định, đối tượng liên quan vụ trộm nói trên là Võ Quang Luận (39 tuổi, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) nên tối 11.11 đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Luận, đồng thời tạm giữ chiếc ô tô nói trên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 25.10, Luận thuê xe ô tô hiệu Innova mang biển số Lâm Đồng (49A) tại một tiệm dịch vụ cho thuê xe ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Đến ngày 2.11, Luận chạy xe ra Đà Nẵng. Hai hôm sau, Luận gặp đồng bọn rồi rủ nhau đi tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Trước khi đi, nhóm đối tượng sử dụng biển số xe giả 30A gắn thay biển số 49A. Sau đó di chuyển về huyện Đại Lộc và thực hiện trộm cắp tài sản của cụ An. Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục làm rõ.