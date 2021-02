Khen thưởng Công an huyện Đại Lộc về thành tích trấn áp tội phạm

(QNO) - Lãnh đạo huyện Đại Lộc vừa đến khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công an huyện vì thành tích xuất sắc phá vụ trộm cắp xe máy và vụ tàng trữ ma túy trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: DUY NHAN

Ngày 9.2, Công an huyện Đại Lộc điều tra, truy xét nhanh vụ trộm cắp xe máy xảy ra ngày 7.2 tại nhà ông Trần Quang Trường (thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng). Theo đó xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm là Ngô Phi Sinh (SN 1987, thôn Ô Gia, xã Đại Cường). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Phi Sinh về tội trộm cắp tài sản.

* Khoảng 12 giờ ngày 18.2, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Đại Lộc xác định tại nhà Phan Thanh Khôi (SN 1994, thôn Hòa Hữu Đông, xã Đại Hồng) có một số thanh niên tụ tập sử dụng chất ma túy. Lực lượng Công an huyện phối hợp Công an xã Đại Hồng triển khai mai phục và bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật gồm 26 gói ni lông chứa ma túy loại methamphetamine, trọng lượng khoảng 3,21 gam.