Khen thưởng Công an huyện Tây Giang giúp dân trong mưa lũ

(QNO) - Sáng nay 24.9, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Công an huyện Tây Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ trong cơn bão số 5.

Thượng tá Nguyễn Thành Long trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an huyện Tây Giang. Ảnh: N.T

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Long biểu dương những nỗ lực, tinh thần xung kích của tập thể Công an huyện Tây Giang trong việc giúp đỡ người dân phòng chống cơn lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn. Đồng thời lưu ý, thời gian đến đơn vị cần tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định đời sống.

Trước đó, như Báo Quảng Nam online đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 18.9 trên địa bàn huyện Tây Giang có mưa to trên diện rộng và kéo dài, gây ra đợt lũ lịch sử. Chỉ trong thời gian ngắn, cơn lũ quét đã gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư, sạt lở nghiêm trọng đường lên 4 xã biên giới.

Công an huyện Tây Giang đã điều động nhiều tổ công tác đồng loạt xuống địa bàn giúp đỡ di tản người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã đến từng thôn, khu dân cư tham gia hỗ trợ nhân dân. Nhiều cán bộ Công an huyện Tây Giang sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.