Kiểm soát địa bàn phòng chống dịch

Công an Quảng Nam đang tập trung huy động lực lượng, chốn chặn tại những địa điểm trọng yếu để tăng cường kiểm soát địa bàn, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng công an đo thân nhiệt cho người dân tại chốt kiểm dịch. Ảnh: X.M

Tại thị xã Điện Bàn, địa phương giáp ranh với TP.Đà Nẵng, những ngày qua, Công an thị xã đã huy động cán bộ chiến sĩ, công an xã, phường nắm chắc địa bàn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Xác định tính chất phức tạp của địa bàn có ca nhiễm Covid-19, Công an thị xã cùng với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác về phòng chống dịch; phân công lực lượng túc trực 24/24h bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Bên cạnh các chốt kiểm dịch cấp tỉnh do Công an tỉnh chủ trì, quản lý, Công an thị xã cũng tham mưu chính quyền thành lập nhiều điểm chốt chặn phòng chống dịch trên địa bàn để quản lý, kiểm tra thông tin liên quan đến dịch tễ cũng như đi lại, lưu trú của người dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, đơn vị đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ túc trực làm nhiệm vụ, trong đó tập trung phần lớn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Lực lượng công an xã, phường bám địa bàn để nắm bắt, quản lý tình hình cư trú, đi lại của người dân địa phương nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt tại các chốt kiểm dịch và các điểm cách ly, cán bộ chiến sĩ công an thay ca làm nhiệm vụ đảm bảo túc trực 24/24h.

“Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ khá vất vả, tuy nhiên với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, anh em đều phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch” - Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh nói.

Ngoài 4 điểm chốt chặn cấp tỉnh trên các tuyến giao thông huyết mạch phía bắc của tỉnh với 67 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại các điểm chốt, công an các địa phương đã tham mưu UBND cùng cấp thành lập 27 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Tính đến chiều 29.7, các chốt kiểm dịch đã kiểm tra hơn 4.500 phương tiện, đo thân nhiệt gần 5.000 trường hợp, trong đó 613 người từ TP.Đà Nẵng.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Công tác chốt chặn, kiểm tra dịch bệnh trong thời điểm này đóng vai trò hết sức quan trọng, vì vậy lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn thận tuyệt đối trong các khâu kiểm tra giám sát theo quy định”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh vừa đến kiểm tra công tác, thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, đồng thời yêu cầu trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ công an giữ đúng lễ tiết, tác phong, làm việc với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.