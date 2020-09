“Lá chắn” ngăn Covid-19 từ đường biển

(QNO) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (cùng đóng tại Núi Thành) chủ động bám sát thực địa, kiểm soát chặt chẽ biên giới vùng biển. Với những giải pháp mạnh mẽ đã góp phần hình thành “lá chắn” ngăn sự xâm nhập dịch bệnh từ đường biển.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Ảnh: LONG PHI

Để kiểm soát tốt khu vực bờ biển dài 25km (từ Cửa Lở, Núi Thành đến Khe Cả, Quảng Ngãi), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà lập 2 chốt kiểm soát tại khu vực bờ biển xã Tam Nghĩa và Tam Hải với hơn 10 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tàu thuyền ra vào neo đậu.

Đại úy Huỳnh Minh Tiến - Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà chia sẻ: “Dù ngày hay đêm, chúng tôi vẫn bám chốt 24/24, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ. Đây nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của người lính trong cuộc chiến với dịch bệnh”.

Trong khi đó, Trung úy Đoàn Thế Cẩm chia sẻ, vợ anh sinh con được 2 ngày (tại Thăng Bình) thì đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát. Nhận nhiệm vụ từ đơn vị, anh gác lại việc gia đình để vào Núi Thành cùng đồng đội trực gác tại xã Tam Nghĩa.

“Vợ luôn động viên tôi cố gắng, giữ tư tưởng ổn định, mọi việc đã có gia đình lo. Cách đây ít ngày con đầy tháng, tôi không về được nên phải điện thoại trao đổi với vợ đặt tên cho con. Với tôi, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là thực hiện nhiệm vụ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh” - Trung úy Đoàn Thế Cẩm chia sẻ.

Cùng với việc thành lập chốt kiểm soát, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cũng đã thành lập tổ kiểm soát lưu động, thực hiện tuyên truyền, ngăn chặn tập trung đông người ở khu vực bãi tắm công cộng; trực tiếp đến các cảng cá, tàu thuyền để tuyên truyền. Nhờ đó tàu cá ở Núi Thành đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ngư dân Đỗ Hải Quân (xã Tam Quang) cho biết: “Thông qua tuyên truyền, mỗi tàu chuẩn bị ra khơi đều mang theo lượng lớn khẩu trang y tế và cồn sát khuẩn. Khi sinh hoạt trên tàu hoặc vào bến thì toàn bộ thuyền viên phải đeo khẩu trang, nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch theo quy định”.

Lực lượng biên phòng và dân quân địa phương tuần tra khu vực bờ biển. Ảnh: LONG PHI

Thiếu tá Đậu Phi Sơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, đơn vị đã rà soát, điều chỉnh các phương án, kế hoạch để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tổ chức phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà tích cực kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh của người nước ngoài.

“Chúng tôi phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến từng tàu thuyền để tuyên truyền phòng chống dịch; đồng thời kiểm tra, rà soát những trường hợp người dân từ các nơi khác đến, đặc biệt nếu phát hiện có người từ vùng dịch về thì tổ chức cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định. Mặc dù thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép hay đưa đón người trốn cách ly từ đường biển, nhưng đơn vị vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác” - Thiếu tá Đậu Phi Sơn nói.

Trong khi lực lượng chức năng trên bộ siết chặt quản lý xuất nhập cảnh thì trên tuyến biển, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt tình hình. Theo Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, việc ngăn người nhập cảnh trái phép trên tuyến biển rất khó khăn, thời gian qua đơn vị tăng số lượng tàu Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ trên thực địa so với thời điểm không có dịch bệnh.

“Khi phát hiện tàu nước ngoài có dấu hiệu bất thường, chúng tôi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng người và phương tiện. Chúng tôi xác định việc tuần tra, kiểm soát trên biển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải làm sao ngăn chặn và không để lọt người nhập cảnh trái phép qua đường biển vào Việt Nam để đảm bảo công tác phòng chống dịch” - Đại tá Lê Huy Sinh cho biết.