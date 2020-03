Lực lượng công an đồng hành chống dịch

Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh hiện diện từ đường phố đến những khu cách ly, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa góp phần nâng cao nhận thức, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, động viên cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chống dịch tại TP.Hội An. Ảnh: CÔNG TRẦN

Sau khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện, những biện pháp phòng, chống dịch được tiến hành quyết liệt, khẩn trương hơn. Không đứng ngoài cuộc, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã cùng Thành đoàn Hội An tổ chức đợt tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho du khách nước ngoài đang có mặt tại phố cổ.

Theo đó, cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh đã cùng xuống phố, gặp gỡ từng du khách để tuyên truyền về quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Sử dụng khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, cùng với tinh thần hiếu khách, lịch thiệp, hành động đẹp của cán bộ chiến sĩ công an và các bạn trẻ Thành đoàn Hội An đã tạo được ấn tượng trong lòng du khách, giúp họ hiểu và chấp hành tốt quy định mới của thành phố.

Hiện nay, vẫn còn khá nhiều người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn, tập trung chủ yếu ở TP.Hội An. Từ ngày 17.3, lực lượng chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương đã đưa những người từng tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 tại các khu lưu trú trên địa bàn TP.Hội An đến lưu trú tại Hội An Beach Resort. Trong đó, lực lượng Công an Quảng Nam được giao nhiệm vụ bảo vệ, phối hợp phục vụ lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế tại đây.

Công an tỉnh đã cử 23 cán bộ phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý, bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo việc lưu trú của du khách được an toàn. Trong những ngày qua, tại khu vực này, lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực cổng Hội An Beach Resort, đảm bảo ANTT bên trong khu vực quản lý, đảm bảo an toàn cho việc đón du khách đến lưu trú để phòng chống dịch. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Hội An Beach Resort, cán bộ chiến sĩ công an cũng phối hợp làm nhiệm vụ phục vụ đời sống cho khách lưu trú, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách khi lưu trú an toàn tại đây.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP. Hội An cho hay, trong thời gian này, lực lượng công an tiếp tục phối hợp, rà soát, lên danh sách và kiểm soát chặt chẽ số người nước ngoài nhập cảnh mới, người Việt Nam từ nước ngoài trở về và người nghi vấn có thời gian đi lại, cư trú tại vùng dịch, tiếp xúc với người mắc bệnh hay có nguy cơ mắc bệnh cao trở về địa phương. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú cung cấp thông tin để phục vụ công tác phòng dịch.

“Chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị để thuyết phục, giải thích cho du khách hợp tác trong việc tham gia cách ly. Các cơ sở lưu trú cũng rất tích cực, chung tay cùng cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch” - Đại tá Nghĩ nói.

Tại thị xã Điện Bàn, Công an thị xã đã phân công tổ công tác lập chốt, tổ chức tuần tra, kiểm soát, thường trực 24/24h để hỗ trợ lực lượng y tế thực hiện các hoạt động thăm, khám bệnh và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực cách ly.

Thiếu úy Đào Anh Thiết - cán bộ Công an thị xã Điện Bàn tham gia phục vụ tại khu cách ly chia sẻ, đây cũng là lúc người chiến sĩ công an thể hiện tinh thần sẵn sàng vì nhiệm vụ, trách nhiệm với nhân dân.

“Bản thân tôi cùng anh em luôn trong tâm thế sẵn sàng, đồng hành cùng đội ngũ nhân viên y tế để giúp đỡ bệnh nhân khi họ cần, cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những người đi cách ly. Điều quan trọng nhất là góp một phần công sức của mình để chung tay đẩy lùi bệnh dịch” - Thiếu úy Thiết chia sẻ.