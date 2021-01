Phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông

Vừa triển khai song song việc tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ đường sắt (Công an tỉnh) vừa tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong đợt cao điểm theo kế hoạch của Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh.

Hàng chục vụ vi phạm nồng độ cồn bị CSGT phát hiện, xử lý từ đầu đợt cao điểm đến nay. Ảnh: T.C

Tăng mật độ tuần tra

Hưởng ứng cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, suốt hơn một tháng qua, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã tăng cường lực lượng, phương tiện trên tất cả tuyến thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Công tác tuần tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để hơn nhờ gia tăng mật độ tuần tra cũng như các chốt chặn kiểm soát.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Phước - Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình, Cục CSGT đã có kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyên đề trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và xe quá tải. Nhiều ngày qua, Trạm CSGT Thăng Bình đã tổ chức nhiều tổ công tác ở các tuyến, trọng tâm là quốc lộ 1, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, mô tô, có hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng. Nhiều trường hợp bị phạt rất nặng, lên đến hàng chục triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe, phương tiện để đảm bảo tính nghiêm minh, tăng hiệu quả răn đe”.

Trước đây, quốc lộ 1 từng rộ lên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, chạy thành nhóm gây nguy hiểm cho người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn. Sự vào cuộc kịp thời và phối hợp đồng bộ giữa CSGT và công an các địa phương đã cơ bản chấn chỉnh được tình trạng trên, từng bước thiết lập lại an toàn giao thông.

Theo thống kê của Phòng CSGT, tính từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh và công an các địa phương đã phát hiện gần 1.900 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 1.300 trường hợp với số tiền phạt chuyển Kho bạc Nhà nước thu hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, có 119 trường hợp bị tước giấy phép lái xe có thời hạn, 416 phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ xử lý. Trong số này, có 57 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. Riêng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã tổ chức gần 500 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện gần 600 trường hợp vi phạm.

Đấu tranh với tội phạm

Mới đây, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh ra hiệu lệnh dừng xe khách đường dài BKS 79B – 054.83 để kiểm tra. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của CSGT phát hiện xe khách này chở 4 thùng xốp chứa nội tạng động vật cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ và bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường xử lý. Trên xe còn có một xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter có BKS 92B1-506.32 dán đè lên BKS 74C1-408.97. Tổ chức truy cứu nhanh dữ liệu từ hệ thống, CSGT phát hiện biển số dán đè là biển số giả nên nhanh chóng xác minh, xác định đây là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản.

Tinh thần chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT phát huy. Cuối tuần qua, đơn vị cũng đã tiến hành bàn giao ô tô BKS 51G-431.52, là tang vật của một vụ trộm cắp trước đó trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, nhận tin báo của Công an huyện Bình Sơn, tổ công tác của Đội CSGT số 1 đã chốt chặn, phát hiện chiếc ô tô nói trên xuất hiện tại Km991 trên tuyến quốc lộ 1, dừng phương tiện và bàn giao người, ô tô cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn tiếp tục xử lý.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt thông tin, ngoài hai vụ việc trên, Phòng CSGT đã nhiều lần phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh dừng, kiểm tra các phương tiện vận chuyển chất độc cyanua, hàng hóa nhập lậu.

“Với tinh thần cảnh giác cao độ, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đơn vị đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Những vụ việc được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đóng góp vào việc gìn giữ an ninh, trật tự trên địa bàn, cùng chung tay thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cho hay.