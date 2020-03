Phú Ninh: Điều động công an chính quy về xã Tam Thái

(QNO) - Công an huyện Phú Ninh vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tam Thái tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và thành lập Chi bộ Công an xã Tam Thái.

Trao quyết định điều động công an chính quy về xã Tam Thái. Ảnh: C.T

Theo đó, Công an huyện Phú Ninh điều động Thiếu tá Nguyễn Kiên Cường - Đội trưởng Đội An ninh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Tam Thái; Đại úy Phạm Xuân Nhơn - cán bộ Công an huyện đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Nguyễn Văn Sự - cán bộ Công an huyện đảm nhiệm chức danh công an viên. Đây là những cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, vững vàng về tư tưởng chính trị, nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn công tác, chiến đấu.

Đến nay, huyện Phú Ninh có 4/11 xã, thị trấn được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.