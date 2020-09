Phú Ninh tập huấn phòng cháy chữa cháy

(QNO) - Ngày 9 & 10.9, Công an huyện Phú Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tập huấn PCCC cho 140 người là dân quân tự vệ, công an viên, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, chợ trên địa bàn huyện.

Thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: H.C

Lực lượng công an thông tin về tình hình cháy nổ, các kiến thức cơ bản về cháy nổ, biện pháp PCCC, phương pháp kiểm tra an toàn về PCCC, xây dựng phong trào quần chúng PCCC, bảo quản và sử dụng các phương tiện chữa cháy, quy trình cứu chữa một vụ cháy. Hướng dẫn phương pháp tự thoát nạn và cứu người bị nạn trong đám cháy, vận hành hệ thống chữa cháy thông dụng, cách dùng bình chữa cháy dập lửa, dùng chăn dập tắt đám cháy…