Quế Sơn hoàn thành việc bố trí công an chính quy về xã

(QNO) - Sáng 12.3, Công an huyện Quế Sơn tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã.

Theo đó, tại Quyết định số 365/QĐ-CAT-PX01 ngày 4.3.2020 của Giám đốc Công an tỉnh, điều động 30 cán bộ chiến sĩ công tác tại Công an huyện Quế Sơn đến đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên tại 10 xã gồm Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Minh, Quế Long, Quế Phong và Quế An.

Trước đó, 3 địa phương của Quế Sơn đã được bố trí công an chính quy gồm thị trấn Đông Phú, thị trấn Hương An và xã Quế Xuân 1. Như vậy, 13/13 xã, thị trấn của huyện đã được bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.