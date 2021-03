Quyết tâm chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

(QNO) - Từ khi được điều động đảm nhận các chức danh Công an xã Tam Dân (Phú Ninh), lực lượng công an chính quy đã nỗ lực bám địa bàn, triệt phá các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự nhằm từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Công an xã Tam Dân họp bàn các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Tháng 10 và 11.2020, Công an xã Tam Dân triển khai theo dõi các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp trên địa bàn. Ngày 15.11, sau khi xảy ra vụ trộm một chiếc điện thoại iPhone 7 giá trị khoảng 3 triệu đồng, lực lượng Công an xã nhanh chóng làm rõ Nguyễn Công L. (SN 2004, thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân) là đối tượng thực hiện. Qua đấu tranh, L. còn khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021, Công an xã Tam Dân điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Đáng chú ý là vụ bắt quả tang đối tượng Huỳnh Ngọc A. (SN 1999, thôn Khánh An, xã Tam Dân) về hành vi bán chất ma túy đá cho con nghiện; triệt phá các đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn và đẩy đuổi nhiều tụ điểm cờ bạc.

Tuyên truyền điểm bán nước giải khát không để khách hàng tụ tập cờ bạc dưới mọi hình thức. Ảnh: HỒ QUÂN

Năm 2020, Công an xã Tam Dân điều tra, làm rõ 20 vụ việc với 16 đối tượng liên quan đến trật tự xã hội. Cạnh đó, xử phạt hành chính 22 trường hợp với tổng số tiền gần 16 triệu đồng; vận động, thu hồi 1 bộ kích điện, 2 cây kiếm tự chế trong nhân dân.

Trung tá Dương Văn Chương - Trưởng Công an xã Tam Dân cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ tại xã Tam Dân - địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của huyện Phú Ninh, chúng tôi triển khai ngay nhiệm vụ xóa các điểm nóng tồn tại lâu nay khiến người dân bức xúc. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi liên tục triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà, xóc đĩa, số đề cùng các điểm mua bán chất ma túy. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự chuyển biến đáng kể so với các năm trước”.

Ông Hồ Kỳ Phong (thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân) bày tỏ phấn khởi bởi hiện tại tình trạng trộm cắp tài sản, nạn cờ bạc trên địa bàn thôn được hạn chế rõ rệt. “Trước đây, an ninh trật tự trên địa bàn thôn Ngọc Tú rất phức tạp. Người dân ra khỏi nhà dù khóa kín cửa cũng bất an vì nạn trộm cắp hoành hành. Giờ có công an chính quy, các đối tượng trộm cắp hay hút chích không còn manh động, đời sống người dân yên ổn hơn” - ông Phong nói.

Công an xã Tam Dân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: HỒ QUÂN

Trung tá Dương Văn Chương cho biết thêm, đơn vị còn duy trì hoạt động các tổ tự quản về an ninh trật tự với hơn 100 người tham gia ở 6 thôn. Thường xuyên triển khai công tác tuần tra đêm; duy trì tuyên truyền qua sóng Đài Truyền thanh xã vào 21 giờ hằng đêm để nhân dân cảnh giác. Bắt buộc các điểm kinh doanh nước giải khát cam kết không để tụ tập cờ bạc dưới mọi hình thức. Nhanh chóng tiếp nhận, xử lý kịp thời các vụ mâu thuẫn trong sinh hoạt theo hướng hòa giải, tránh gây bất ổn trong xã hội.

“Ngoài 5 đồng chí công an chính quy, xã Tam Dân có 6 công an viên đảm nhận nhiệm vụ bám sát địa bàn tại 6 thôn. Công an viên được tập huấn về công tác nghiệp vụ, phối hợp tốt với công an chính quy xử lý kịp thời mọi vấn đề xảy ra. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại các thôn được kiểm soát tốt. Chúng tôi đang nỗ lực để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự tại xã Tam Dân vào tháng 6.2021” - Trung tá Dương Văn Chương cho biết.

Ông Bùi Hồng Long - Chủ tịch UBND xã Tam Dân nói: “Từ khi công an chính quy được điều động về xã Tam Dân, nhiều vấn đề được xử lý kịp thời, dứt điểm. Công tác quản lý, xử lý công việc từ thủ tục hành chính đến trật tự xã hội được nhanh chóng, hiệu quả bằng nghiệp vụ của mình. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đảm bảo”.