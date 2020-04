Tận tâm vì nhiệm vụ

Sự tận tụy và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hiệp Đức đã góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn.

Công an huyện Hiệp Đức tham gia kiểm soát tại các chốt chặn phòng dịch trên địa bàn huyện. Ảnh: T.C

Có mặt ở tuyến đầu

“Trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, đơn vị luôn song hành 2 mặt trận: phòng chống dịch bệnh và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiệm vụ giữ vững an ninh càng nặng nề hơn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã rất quyết tâm, tận tụy với công việc, nhờ đó tạo được hình ảnh đẹp trong lòng người dân, củng cố niềm tin, ổn định trật tự trên địa bàn, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh” - Thượng tá Bùi Hồng Tình - Trưởng Công an huyện Hiệp Đức cho hay.

Suốt đợt cao điểm chống dịch Covid-19, Công an huyện Hiệp Đức đã phối hợp, tổ chức 7 chốt kiểm soát ở khắp địa bàn. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được huy động để cùng tham gia chốt chặn, thực hiện kiểm soát cho hơn 14 nghìn lượt phương tiện qua lại trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, những tổ kiểm soát này cũng là kênh tuyên truyền quan trọng để người dân kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh, các khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Trung tá Huỳnh Ngọc Truyền - Phó Trưởng Công an huyện Hiệp Đức thông tin, thời gian qua lực lượng Công an huyện đã bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

“Ngày cũng như đêm, anh em bám chốt, giám sát từng phương tiện, với mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc”. Hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch cũng bị xử lý nghiêm; trong đó có 2 trường hợp không đeo khẩu trang và một trường hợp không chấp hành việc đo thân nhiệt bị xử phạt hành chính. Dù dịch bệnh đã bớt căng thẳng, song đơn vị vẫn duy trì thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, giám đốc Công an tỉnh, không chủ quan, lơ là trong bất kỳ tình huống nào” - Trung tá Huỳnh Ngọc Truyền thông tin.

Thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, tăng cường giám sát, quản lý, đấu tranh với thông tin xuyên tạc, sai trái về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và địa phương trong phòng chống dịch. Công an huyện Hiệp Đức cũng tiến hành răn đe đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Một “tấm lá chắn” được dựng lên, không chỉ ở từng chốt kiểm soát, mà còn trên mặt trận thông tin, giúp người dân an tâm hơn, động viên cả xã hội cùng vào cuộc chung tay chống dịch.

Đấu tranh với tội phạm

Cùng với công tác phòng chống dịch, Công an Hiệp Đức đã tập trung triển khai quyết liệt biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; tuyên truyền, cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát được tổ chức thường xuyên và chặt chẽ hơn, kịp thời xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội.

Đầu tháng 4.2020, cơ quan điều tra Công an huyện Hiệp Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Duyên (SN 1996, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức). Trước đó, vào tháng 3, Duyên nhặt được một thẻ nhớ điện thoại của chị C., sau đó mở ra thì phát hiện hình ảnh nhạy cảm của chị này. Vì có biết chị C. từ trước nên Duyên lập một tài khoản facebook có tên “Nguyên Nguyễn” rồi liên lạc và yêu cầu nạn nhân phải đưa số tiền 20 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh trên. Duyên thống nhất với nạn nhân địa điểm giao tiền là một quán cà phê trên địa bàn, sau khi nhận tiền sẽ xóa hình ảnh. Đến ngày 5.4, khi đang thực hiện giao dịch nhận tiền của chị C., Duyên bị Công an huyện Hiệp Đức bắt quả tang. Vụ việc đang được đơn vị tích cực củng cố hồ sơ, xử lý.

Cũng trong tháng 4, Công an huyện Hiệp Đức ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Vinh (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp, một tiền án về tội cướp giật, là thủ phạm thực hiện 6 vụ trộm trên địa bàn Hiệp Đức vào cuối năm 2019. Nhân thân lai lịch đối tượng Vinh khá phức tạp, từng thực hiện nhiều vụ trộm cộm cán ở các tỉnh khác, thủ đoạn tinh vi nên quá trình phá án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Bùi Hồng Tình - Trưởng Công an huyện Hiệp Đức cho hay, với đặc thù địa bàn miền núi, tình trạng khai thác trái phép lâm, khoáng sản diễn ra phức tạp. Đơn vị cũng đã bắt 6 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, khởi tố 1 đối tượng, xử lý hành chính, phạt tiền 4 đối tượng khác, thu giữ hơn 7,4m3 gỗ và 5 xe ô tô các loại. Ngoài ra, 3 vụ khai thác đất, cát trái phép cũng bị phát hiện, xử lý.