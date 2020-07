(QNO) - Sáng 23.7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Tham dự gồm đại biểu các sở, ban ngành, hội đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cán bộ lãnh đạo, cán bộ tư pháp các địa phương.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: T.C

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2020. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, ban ngành, lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 gồm 16 chương, 207 điều với nhiều điểm mới. Phạm vi điều chỉnh bao gồm: thi hành án tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án tử hình, thi hành án đối với pháp nhân thương mại; bổ sung các quyền, nghĩa vụ của phạm nhân trong chấp hành án và đã khắc phục được những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong công tác thi hành án hình sự. Qua đó bảo đảm sự nghiêm minh của bản án, quyết định của tòa án, tính thống nhất của chính sách hình sự và thể hiện tính nhân văn sâu sắc.



Thượng tá Hồ Song Ân cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tập huấn Luật Thi hành án hình sự chậm hơn so với dự kiến; đề nghị đại biểu tiếp thu kỹ lưỡng các nội dung, kịp thời trao đổi để có thể giải đáp những vướng mắc, đáp ứng tốt việc triển khai áp dụng luật trong thực tiễn nhiệm vụ.