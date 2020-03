Thăng Bình bố trí công an chính quy về xã

(QNO) - Sáng 17.3, Công an huyện Thăng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động cán bộ đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Thăng Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động. Ảnh: VĂN TOÀN

Theo đó, điều động 15 cán bộ Công an huyện Thăng Bình đến đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên tại các địa phương: Bình Nguyên, Bình Triều, Bình Phục, Bình Sa, Bình Dương, Bình Hải, Bình Quế, Bình Lãnh, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Chánh và Bình Quý.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng đến các cán bộ công an được điều động đợt này; đồng thời mong muốn, trên cương vị mới, môi trường làm việc mới, các cán bộ công an sẽ luôn phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt trọng trách.

Tính đến nay, 16/22 xã, thị trấn của Thăng Bình được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn.