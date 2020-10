Thăng Bình hoàn thành đưa công an chính quy về xã

(QNO) - Ngày 22.10, thừa ủy nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Thăng Bình công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an huyện về việc điều động cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an tại 12 xã còn lại trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình trao các quyết định bổ nhiệm phó trưởng công an xã. Ảnh: THỰC BIÊN

Đợt này có 6 cán bộ chiến sĩ được điều động giữ chức phó trưởng công an xã và 34 cán bộ chiến sĩ được điều động đảm nhiệm chức danh công an viên tại các địa phương Bình Sa, Bình Định Nam, Bình Quế, Bình Định Bắc, Bình Giang, Bình Phú, Bình Nam, Bình An, Bình Lãnh, Bình Hải, Bình Chánh và Bình Dương.

Như vậy, đến nay huyện Thăng Bình đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, mỗi địa phương được bố trí 5 cán bộ chiến sĩ.