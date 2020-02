Thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh

(QNO) - Ngày 18.2, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 6 đồng chí sĩ quan Công an nhân dân là lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 trái sang). Ảnh: XUÂN MAI

Buổi lễ đã công bố Quyết định số 217/QĐ-CTN ngày 17.2.2020 của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng sinh ngày 1.7.1967, quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từ tháng 11.2019. Trước đó, đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Buổi lễ cũng công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 5 đồng chí khác.