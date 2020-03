Tiên Phước: Điều động công an chính quy về 8 xã

(QNO) - Sáng 16.3, Công an huyện Tiên Phước tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước trao các quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước đã trao quyết định điều động cho 14 cán bộ công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên tại 8 xã: Tiên Lãnh, Tiên Cảnh, Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Châu, Tiên Hiệp, Tiên Lộc, Tiên Mỹ. Trong đó có 8 người đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã, 3 phó trưởng công an xã và 3 công an viên.

Đây là những cán bộ công an có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, trải qua thực tiễn trên nhiều lĩnh vực được cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện tin tưởng lựa chọn. Việc đưa công an chính quy về phụ trách địa bàn xã góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở.