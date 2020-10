Từ 12 giờ trưa nay 27.10, tàu bè trên sông được lệnh không di chuyển

(QNO) - Để đảm bảo an toàn cho tàu cá cũng như tính mạng của ngư dân khi bão số 9 sắp đổ bộ, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Quảng Nam đã tổ chức ra quân tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân neo buộc tàu thuyền cũng như chấp hành các khuyến cáo an toàn để tránh bão số 9.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền tránh bão.

Ngay từ ngày 26.10, Phòng Cảnh sát đường thủy đã huy động lực lượng, phương tiện, lập phương án chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.

Liên tục từ hôm qua đến sáng nay, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị sử dụng ca nô di chuyển dọc các tuyến sông, các bến neo đậu để tuyên truyền, nhắc nhở người dân ứng phó với bão số 9 bằng cách neo buộc chắc chắn tàu thuyền, khi xuất hiện mưa to, gió lớn do bão phải rời tàu, thuyền đến trú ẩn ở nơi an toàn. Tại các bến neo đậu, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân sắp xếp phương tiện, đảm bảo tàu thuyền của ngư dân đều có chỗ neo trú.

Canô của đơn vị tuần tra, liên tục phát các thông tin khuyến cáo cho ngư dân.

Song song với đó, đơn vị cũng đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các địa phương phối hợp rà soát số lượng phương tiện tàu thuyền không chỉ ở các âu thuyền mà còn mở rộng lên địa bàn các lòng hồ thủy điện, thủy lợi, các nhánh sông, bến đò ngang.

Từ 12 giờ trưa nay, 27.10, tất cả các phương tiện tàu bè trên sông được lệnh không di chuyển, đồng thời tuyệt đối không để người ở lại trên các phương tiện thủy khi bão đổ bộ. Đơn vị cũng huy động 100% lực lượng ứng trực để kịp thời ứng phó với mọi diễn biến của bão số 9.