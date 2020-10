Tuổi trẻ công an Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua

(QNO) - Ngày 6.10, tại Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My), Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” từ tháng 9.2020 đến tháng 5.2021.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: M.T

Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được Đoàn Thanh niên Bộ Công an chọn và triển khai trong tuổi trẻ toàn lực lượng công an có ý nghĩa chính trị to lớn, thiết thực, phù hợp với tính chất đặc thù công tác Đoàn. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến nay đã thực sự là phong trào cốt lõi, xuyên suốt trong tuổi trẻ CAND.

Bàn giao bia đá địa danh - công trình thanh niên chào mừng 75 năm Ngày truyền thống CAND. Ảnh: M.T

Tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, thông qua phong trào, tổ chức đoàn các cấp đã tạo được môi trường, động lực thúc đẩy đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, mưu trí, sáng tạo; tình nguyện trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện, lập nên nhiều chiến công. Phong trào đã thu hút sự quan tâm, phối hợp của các cấp ngành, tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Tặng 7 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Trà My. Ảnh: M.T

Trên cơ sở thảo luận và thống nhất với 8 nội dung trọng tâm, tuổi trẻ công an Cụm thi đua số 7 đã ký kết giao ước thi đua, xem đó là mục tiêu để triển khai thực hiện.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Công an bàn giao công trình thanh niên bia đá địa danh chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19.8.1945 - 19.8.2020); trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” từ tháng 5.2019 đến tháng 5.2020. Tuổi trẻ công an Cụm thi đua số 7 tặng 20 suất quà, 7 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Trà My. Trước đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích An ninh khu 5.