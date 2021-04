Mẹo chữa nấc cụt nhanh chóng, hiệu quả

(QNO) - Dù không nguy hiểm nhưng nấc cụt gây khó chịu, mệt mỏi và bất tiện cho người bị nấc. Lúc này, hãy áp dụng những cách chữa nấc cụt an toàn, hiệu quả mà không bị nấc lại.

Bịt tai 20 - 30 giây

Khá đơn giản, bạn dùng 2 đầu ngón tay bịt chặt 2 lỗ tai trong vòng 20 - 30 giây. Hai ngón tay có tác dụng tác động vào dây thần kinh bên trong tai. Điều này sẽ gửi tín hiệu "thư giãn" thông qua dây thần kinh lên não, kích thích dây thần kinh phế vị, giúp đẩy lùi cơn nấc cụt.

Uống nước

Nín thở trong lúc uống nước làm cho lượng carbon dioxide trong máu tăng lên, giúp đẩy lùi cơn nấc cụt. Tuy nhiên không phải ngửa cổ dốc tu ực cái là xong, mà bạn nên uống từ từ, từng ngụm nhỏ liên tục đồng thời nín thở trong khi uống.

Ngửa đầu uống nước cũng có thể hết nấc cụt. Đầu tiên hãy ngậm 1 ngụm nước, sau đó ngửa đầu ra sau tạo thành một đường thẳng từ cằm xuống cổ. Tiếp theo, chỉ cần nuốt ực ngụm nước đang ngậm trong miệng thì cơn nấc cụt sẽ ngừng ngay.

Gập người uống nước: cúi người 1 góc 90 độ, cằm hơi đưa về phía trước tạo đường thẳng từ cằm xuống cổ. Sau đó uống 1 ngụm nước và nuốt ngay. Lực nước đi vào cổ họng sẽ giúp bạn cắt cơn nấc cụt ngay lập tức.

Thở vào 1 túi giấy

Hãy bịt chặt miệng của một túi giấy nhỏ xung quanh miệng. Sau đó, bạn hít sâu vào rồi thở ra từ từ trong túi giấy. Thực hiện thở trong túi khoảng 10 lần, sau đó thở bình thường 10 nhịp thở khác. Nên ngưng thực hiện phương pháp này cho tới khi nhịp thở bình thường.

Nuốt 1 thìa đường

Đường là một phương thuốc tự nhiên chữa nấc cụt hiệu quả. Bạn nên cho 1 muỗng cà phê đường vào miệng rồi ngậm và nuốt dần. Việc này thường chặn đứng chứng nấc cục chỉ trong một vài phút. Đối với trẻ em, có thể cho uống nửa muỗng cà phê đường pha vào 120 ml nước.

Đường trong miệng có tác dụng giúp ổn định các xung động thần kinh, qua đó cơ hoành được ổn định, không còn co thắt liên tục do các xung kích thích, từ đó hết nấc cụt.

Lè lưỡi hết cỡ

Việc đưa lưỡi ra ngoài hết cỡ có tác dụng lớn trong việc đánh bay nấc cụt. Lúc này thanh quản được mở rộng giúp không khí dễ lưu thông, kích thích các dây thần kinh phế vị, làm giảm sự co thắt của cơ hoành, giúp nhanh chóng hết nấc.

Hít vào thật sâu, thật đầy rồi thở ra từ từ

Đây được gọi là phương pháp "hít vào cực đại" (supra-supramaximal inspiration). Bạn hãy hít một hơi thật sâu, hít càng nhiều không khí càng tốt. Sau đó giữ trong 10 giây. Tiếp tục hít vào và giữ trong 5 giây mà không thở hơi cũ ra. Lần thứ ba, tiếp tục hít vào thêm nữa và giữ trong 5 giây mà không thở ra luồng hơi cũ. Lúc này, bạn sẽ từ từ thở ra trong khoảng 30 giây.

Việc bạn bị nấc cụt là do cơ hoành co lại, khi bạn hít sâu và giữ lâu sẽ làm căng cơ hoành và ngăn không cho nó co lại nữa. Khi cơ hoành ngừng hoạt động, nấc cụt cũng tự nhiên biến mất.

Nín thở vài giây

Hít một hơi thật dài, thật sâu, sau đó nín thở, nhắm mắt và đếm thầm trong đầu từ 1 đến 10. Cách này sẽ làm cho khí carbon dioxide chất đầy trong phổi, cơ hoành thư giãn và giúp giảm bớt nấc cụt.