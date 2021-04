Nhà thơ - nhà thiết kế Huệ Thi: Đam mê, đi là đến

Lâu nay, bạn đọc biết đến Huệ Thi là một nhà thơ, rồi bất ngờ Huệ Thi xuất hiện trong các chương trình trình diễn áo dài trong vai trò nhà thiết kế. Ở lĩnh vực nào, Huệ Thi cũng làm nhiều người ngạc nhiên bởi sức sáng tạo không ngừng nghỉ, đem đến những cung bậc cảm xúc từ con chữ đến tà áo bay...

Mẫu thiết kế trong bộ sưu tập “Đờn ca tài tử” của Huệ Thi.

Huệ Thi tên thật là Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1982 tại Đại Lộc, hiện sống tại Cần Thơ. Một cô gái xinh đẹp lại chọn học ngành xây dựng cầu đường, ra trường đi làm mấy năm lại chuyển sang công việc kiểm định chất lượng sản phẩm cho công ty VinaCert. Và lại làm thơ nữa! Đã từng in 6 tập thơ.

Chân dung Huệ Thi.

Tôi gặp Huệ Thi khi cô về thăm quê. Lúc chia tay, cô đột ngột bảo: khoảng mười ngày nữa em sẽ nghỉ việc. Hỏi: Rồi sẽ làm gì, Huệ Thi cười: em đang có vài dự định. Rồi nghe tin cô nghỉ việc thiệt, thuê một căn nhà ba tầng ở Cần Thơ, tự chọn ê kíp làm việc, tự thiết kế mọi thứ và thương hiệu “Áo dài Huệ Thi” ra đời, từ con số 0.

Rồi bất ngờ, nghe tin Huệ Thi được mời tham gia trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Đờn ca tài tử” lấy cảm hứng từ lụa Lãnh Mỹ A và khăn rằn Nam Bộ tổ chức ở công viên Ấn tượng Hội An. Một chương trình được dàn dựng công phu do Bộ VH-TT&DL tổ chức và nhà thiết kế Minh Hạnh làm tổng đạo diễn.

Cuộc gặp gỡ và trình diễn ở Quảng Ninh năm 2020 càng khẳng định vị thế của nhà thiết kế quê xứ Quảng. Mới đây, bộ sưu tập áo dài của Huệ Thi được chọn trưng bày ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Chỉ chưa đầy 2 năm, vượt qua vô vàn khó khăn, Huệ Thi đã có những bước tiến khá dài. Hỏi: Có còn làm thơ nữa không? Huệ Thi cười rất tươi: Còn chớ! Thơ giúp em nảy sinh thêm nhiều ý tưởng mới mà!

Luôn hàm ơn thơ ca

* Nguyên do đâu Huệ Thi lại chọn học ngành xây dựng cầu đường để học? Có khó khăn gì khi ra trường làm việc?

- Huệ Thi: Thật ra việc chọn ngành lúc bấy giờ do gia đình định hướng vì ba, anh trai làm trong ngành giao thông. Tốt nghiệp Huệ Thi được về Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 3 TP.Hồ Chí Minh làm việc, có lẽ do sự cần mẫn vốn có nên luôn nhận được sự yêu thương và hỗ trợ của nhà trường.

* Và bắt đầu làm thơ từ khi ấy? Duyên cớ gì khi đeo đuổi với thi ca?

- Huệ Thi: Việc viết đã có từ những năm cấp 2, mỗi lần thơ gửi được đăng thì thấy có chút hãnh diện... Sau quãng thời gian học đại học do bận nên Huệ Thi ít viết hơn. Năm 2007 sinh con đầu lòng nên thời gian rảnh, viết nhiều gửi các báo để mục đích lưu giữ làm quà cho con, nhưng cũng từ đây nhận được sự khích lệ nhiều hơn nên Huệ Thi theo đuổi.

Thơ ca đã cho Huệ Thi được quá nhiều, đôi lúc phải luôn hàm ơn vì nhờ thơ ca mới có Huệ Thi ngày hôm nay. Lúc tột cùng đau khổ câu thơ đã níu và cứu vớt cuộc đời Huệ Thi, lúc hân hoan cũng nhờ thơ mà lan tỏa.

* Huệ Thi có thể nói một chút về các tập thơ đã in?

- Huệ Thi: Tôi có 6 tập riêng: “Khát khao”, “Bóng quê”, “Đa đoan”, “Ngược dòng”, “Tơ trời”, “Thăng hoa” và nhiều tập in chung. Hầu hết Huệ Thi viết về tình yêu và quê hương. Riêng “Bóng quê” chỉ dành cho các bài về nơi Huệ Thi sinh ra, về mẹ và gia đình, thầy cô.

* Làm việc cho VinaCert - một công việc khá mới mẻ so với ngành được đào tạo, Huệ Thi đã tiếp cận công việc như thế nào?

- Huệ Thi: Bản lĩnh Huệ Thi có được hôm nay là từ môi trường chuyên nghiệp của VinaCert tôi luyện. Huệ Thi học được nhiều thứ từ người sáng tạo VinaCert, học được cách quản trị và ứng xử phù hợp trong mọi tình huống cũng nhờ từ vị trí đã đảm nhiệm hơn 7 năm tại đó. Luôn hàm ơn VinaCert đã cho Huệ Thi một ý chí vì câu nói truyền cảm hứng ở đó: Không gì là không thể.

Thử thách chính mình

* Vì sao lại từ bỏ công việc đang thuận lợi ở VinaCert?

- Huệ Thi: Tôi phải đấu tranh thật nhiều đêm để đưa đến quyết định khó khăn đó vì ai cũng ngăn cản. Nhưng có lẽ nhờ máu của người Quảng trong người nên rất kiên định, muốn phải làm. Huệ Thi muốn phải để lại gì đó khác biệt, tới một độ tuổi chín về tư duy và tài chính, muốn làm cho mình và cho đời một chút gì đó thật ý nghĩa.

* Bộ sưu tập áo dài “Đờn ca tài tử” là một bước đi khá dài trong sự nghiệp của Huệ Thi, khẳng định vị trí của một nhà thiết kế. Huệ Thi nói thêm về xuất phát của ý tưởng và những công việc cụ thể để hoàn thành bộ sưu tập?

- Huệ Thi: Mình may mắn được gặp nhà thiết kế Minh Hạnh phỏng vấn chọn một nhà thiết kế tại miền Tây về chủ đề Đờn ca tài tử áo dài cho Festival và chuỗi hoạt động Tôn vinh áo dài di sản, hướng đến việc áo dài được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Mong muốn tạo sự khác biệt và nhận diện thương hiệu nhưng đậm chất miền Tây nên Huệ Thi quyết định chọn chất liệu lụa trứ danh Lãnh Mỹ A của xứ sở Tân Châu - An Giang cùng với khăn rằn Đồng Tháp. Cả 2 chất liệu đã tạo ra những tác phẩm đậm chất riêng. Bộ sưu tập “Đờn ca tài tử” ra đời đã có tiếng vang lớn do chưa có tiền lệ nào trước đây thiết kế pha phối và được diễn chương trình tại Hội An, Hà Nội. Riêng tại TP.Cần Thơ đã chọn công diễn trong các chương trình trọng điểm của thành phố.

Nối tiếp là bộ sưu tập “Mai vàng Yên Tử”, nói về loài hoa mai trên vùng non thiêng của Quảng Ninh, diễn ra tại Vịnh Bái Tử Long.

* Bộ sưu tập “Đờn ca tài tử” đã được chọn trưng bày ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Cảm xúc của Huệ Thi như thế nào?

- Huệ Thi: Phải nói thật là hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc vì tác phẩm của mình được đón nhận, từ đây thông điệp bảo tồn từ chiếc áo trưng bày tại bảo tàng cũng sẽ được nhiều bạn bè du khách chiêm ngưỡng hơn.

* Có vẻ như thơ ca vẫn song hành với công việc đầy nhọc nhằn, Huệ Thi có chia sẻ thêm điều gì không?

- Huệ Thi: Tôi vẫn dặn lòng gìn giữ cảm xúc, không để lụi tàn tình yêu cho thơ ca. Thơ ca đã giúp cho các thiết kế của Huệ Thi bay bổng hơn, khác biệt hơn... có thơ thổi hồn nên các phác thảo luôn đúng nghĩa nàng thơ hơn, sự đam mê cũng từ đó không bị chi phối nặng nề bởi tiền bạc. Nhờ có thơ mà anh em văn nghệ sĩ biết Huệ Thi nhiều hơn, mỗi hoạt động đều có sự tiếp sức lan tỏa để những thông điệp đến với công chúng nhanh hơn, những nghĩa cử đó của anh em truyền thông đã góp phần không nhỏ giúp Huệ Thi có được như hôm nay. Huệ Thi luôn hàm ơn thơ ca là vậy, ở sân chơi tưởng chừng phù du ấy Huệ Thi có những người anh em tốt.

Với Huệ Thi, năm 2020 đầy biến động với những lần giãn cách xã hội, hoạt động kinh doanh gián đoạn đã ảnh hưởng trầm trọng, thế nhưng với 3 show mang tầm quốc gia (Hội An, Hà Nội, Quảng Ninh) và hàng loạt show trực tiếp tại Cần Thơ, Hậu Giang, mở chi nhánh Cà Mau... với hai bộ sưu tập ghi dấu, đó quả thực là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một nhà thiết kế trẻ.

* Chúc Huệ Thi tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới!