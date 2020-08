Đảm bảo an toàn cho lực lượng hỗ trợ chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch cần được coi trọng.

Trang bị nón bảo hộ, găng tay, khẩu trang y tế... cho thanh niên xung kích tại các chốt kiểm soát. Ảnh: CTV

Ghi nhận tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Đại Lộc, Điện Bàn…, việc đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ đã được các địa phương quan tâm. Khu vực khai báo y tế, đo thân nhiệt được khoanh vùng bằng rào cảnh báo, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người dân. Lực lượng làm nhiệm vụ, trong đó có thanh niên xung kích được phát khẩu trang, găng tay bảo hộ…, một số chốt còn được trang bị thêm nón bảo hộ.

Tại phường Điện Dương (Điện Bàn), để hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, Đoàn phường đã lập danh sách 30 tình nguyện viên sẵn sàng chia ca để trực (mỗi ca 2 người trực 24/24 giờ). Ngoài ra, Đoàn phường còn cử tình nguyện viên tham gia cùng Thị đoàn hỗ trợ chốt kiểm soát cấp tỉnh tại CocoBay.

Trong khi đó, tại Duy Xuyên vừa ghi nhận 3 ca dương tính với Covid-19. Địa phương đang tích cực truy vết F1 để đưa vào cách ly tập trung. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Huyện đoàn Duy Xuyên đã trao tặng 100 kính chống giọt bắn cho các chốt chặn từ nguồn hỗ trợ của Đoàn xã Duy Thành.

Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên - anh Phan Tự cho biết: “Qua theo dõi nắm bắt tình hình vật tư, trang thiết bị y tế ở một số chốt vẫn còn thiếu nên cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Duy Thành sản xuất kính chống giọt bắn phòng chống dịch Covid-19. Đây là hành động đẹp, thể hiện tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện trước đại dịch Covid-19”.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày có hàng trăm ĐVTN tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh và cấp huyện. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng thanh niên xung kích tại các chốt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu, ĐVTN tham gia đội hình thanh niên xung kích phòng chống dịch Covid-19 cần thực hiện đúng nhiệm vụ, nghiêm túc chấp hành các quy định an toàn y tế: giữ khoảng cách trên 2m khi tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang, bao tay, thường xuyên sát khuẩn, mặc đồ bảo hộ (nếu có)... Khi hoàn thành nhiệm vụ, khuyến cáo cần thực hiện tự cách ly, hạn chế tiếp xúc với mọi người.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết, Tỉnh đoàn đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở đoàn khi thành lập đội hình tình nguyện viên cần lựa chọn ĐVTN có sức khỏe tốt, nhiệt tình, có ý thức tự giác, tính kỷ luật. Đặc biệt, mỗi ca trực luôn bố trí ĐVTN có khả năng ngoại ngữ.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chúng tôi đặc biệt lưu ý cơ sở quan tâm, đảm bảo an toàn cho ĐVTN trong quá trình làm nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng găng tay, khẩu trang, nước sát khuẩn cho đội hình làm nhiệm vụ ở các chốt cấp tỉnh. Đồng thời nhắc nhở anh em giữ khoảng cách an toàn với người dân; tiến hành thử nghiệm may đồ bảo hộ để cấp cho thanh niên tại các chốt” - chị Thanh chia sẻ.