"Giữ lửa" phong trào đoàn

Trên trang cá nhân Đoàn phường Cẩm An (TP.Hội An) luôn hiện diện dòng trạng thái giới thiệu: “Nơi hội tụ những người tâm huyết với phong trào đoàn của phường Cẩm An”. Và người nữ đảng viên trẻ, Bí thư Đoàn phường Cẩm An - Đinh Thị Nhân chính là người “giữ lửa” của phong trào đoàn nơi đây...

Bí thư Đoàn phường Cẩm An - Đinh Thị Nhân phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Ảnh: C.Đ

Thời điểm toàn tỉnh đang căng mình phòng chống dịch Covid-19, trên trang cá nhân của Đoàn thanh niên phường Cẩm An (TP.Hội An) thường xuyên đăng tải, cập nhập nhiều nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và các biện pháp phòng chống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Cũng trên trang cá nhân, Ban Chấp hành Đoàn phường Cẩm An tổ chức các đợt thi trực tuyến tìm hiểu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của ĐVTN.

Bí thư Đoàn phường Cẩm An - Đinh Thị Nhân chia sẻ, ban tổ chức đưa ra các câu hỏi dự thi đơn giản nhưng sát với tình hình diễn biến của dịch bệnh, tùy vào thời điểm mà nội dung sẽ khác. Tham gia dự thi, ngoài việc trả lời các câu hỏi, mỗi đoàn viên còn đăng trên trang cá nhân của mình, như vậy sẽ được nhiều bạn bè của thí sinh đó chia sẻ và cập nhập thông tin hơn so với chỉ tuyên truyền ở một kênh của đoàn phường. Thí sinh đạt giải sẽ được thông tin trên trang cá nhân của đoàn phường, giải thưởng sẽ là nước rửa tay khô sát khuẩn cho mỗi đợt thi và tiền thưởng động viên khi tổng kết cuộc thi.

“Bằng nhiều hoạt động thiết thực như thế, Ban Chấp hành Đoàn phường Cẩm An mong muốn trang bị cho các ĐVTN những kiến thức nền về phòng chống dịch bệnh, không hoang mang, tự bảo vệ bản thân và tham gia tốt vai trò một tuyên truyền viên để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” - chị Đinh Thị Nhân nói.

Dấu ấn hoạt động của ĐVTN phường Cẩm An còn được thể hiện rõ qua các công trình, phần việc ý nghĩa mang tính xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhất là trong công tác an sinh xã hội. Với vai trò thủ lĩnh thanh niên, người “giữ lửa” của phong trào, Bí thư Đoàn phường Cẩm An - Đinh Thị Nhân đã tổ chức vận động quỹ và thực hiện những chuyến tình nguyện tại các huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My với kinh phí gần 50 triệu đồng mỗi năm.

Mỗi chuyến đến với đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn mang theo sự sẻ chia, trao những món quà tinh thần và những tình cảm thắm nghĩa đồng bào. Qua đó, các bạn trẻ cũng nhận được sự trải nghiệm từ những chuyến đi xa, và quý hơn là nhận được những bài học lớn về tinh thần đoàn kết, ý thức về trách nhiệm của bản thân, biết sống bằng trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ.

“Các bạn trẻ đến với phong trào đoàn không hẳn là tìm đến một sân chơi, vì họ có nhiều sự lựa chọn; tham gia môi trường đoàn là để có thể cống hiến sức trẻ cho những việc làm giàu ý nghĩa. Các bạn cảm nhận được ý nghĩa thiết thực qua mỗi hoạt động, việc làm do đoàn phát động nên tự nguyện tham gia tích cực, đây cũng là bí quyết giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc của đoàn phường”.

Phong trào đoàn cơ sở sẽ không còn sức hút đối với ĐVTN nếu không có sự đổi mới trong nội dung hoạt động và phương thức tập hợp. Vậy nên, với kinh nghiệm thực tiễn của người được trưởng thành từ phong trào đoàn ở cơ sở, chị Đinh Thị Nhân luôn suy nghĩ vạch ra định hướng, chủ động tham mưu, tranh thủ mọi điều kiện để tổ chức các hoạt động mới lạ và ý nghĩa để mang lại sân chơi bổ ích cho ĐVTN.

Đặc biệt, luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các chi đoàn, nhất là chi đoàn khu dân cư trong công tác tổ chức hoạt động và đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy tính dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của anh em cơ sở để cùng thảo luận, tìm ra phương án tổ chức hoạt động hay và hiệu quả.

“Bản thân tôi luôn quan niệm rằng, để thu hút, đoàn kết thanh niên phải xuất phát từ việc nắm bắt những nguyện vọng, nhu cầu thực tế của từng ĐVTN” - chị Nhân bày tỏ.

Đi cùng thành tích của tập thể, vai trò và những cống hiến của Bí thư Đoàn phường Cẩm An - Đinh Thị Nhân đã được các cấp ghi nhận, biểu dương, cũng là thêm một minh chứng về gương đảng viên trẻ trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở giai đoạn hiện nay.