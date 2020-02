Từ những chiếc lốp xe bỏ đi, đoàn viên, thanh niên TP.Hội An đã biến chúng thành những thùng rác, bồn hoa, vật dụng vui chơi cho thiếu nhi. Hoạt động này nằm trong cuộc thi “Hành trình thứ hai của lốp xe” do Trung ương Đoàn phát động.

Công trình thanh niên “Khu vui chơi thiếu nhi - Hành trình thứ hai của lốp xe” do đoàn viên thanh niên TP.Hội An thực hiện. Ảnh: Q.VƯƠNG

Thành đoàn Hội An vừa bàn giao công trình thanh niên “Khu vui chơi thiếu nhi - Hành trình thứ hai của lốp xe” tại thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim. Đây cũng là khu vui chơi thứ hai do Thành đoàn Hội An phát động thực hiện và bàn giao khi hưởng ứng cuộc thi của Trung ương Đoàn.

Khu vui chơi được làm từ lốp xe cũ tái chế với nhiều trò chơi như: xích đu, bập bênh, đu quay, bồn hoa… khiến các em nhỏ rất thích thú. Bà Nguyễn Thị Liễu - người dân xã Cẩm Kim chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy khu vui chơi được làm từ vỏ lốp xe tái chế như thế này. Các cháu ở đây rất thích”.

Anh Đinh Huỳnh Duy Vũ - Bí thư Đoàn phường Cẩm Châu cho biết, ngay sau khi nhận thông tin từ Thành đoàn triển khai kế hoạch thực hiện công trình thanh niên “Hành trình thứ hai của lốp xe” nhằm đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa, cùng với các đơn vị trong cụm thi đua, Đoàn phường Cẩm Châu tích cực lập nhóm triển khai công trình với vật liệu chủ yếu làm từ lốp xe cũ. Nhóm đã liên hệ các đơn vị kinh doanh vận tải xin lốp xe cũ không sử dụng, mang về vệ sinh sạch sẽ, vẽ các họa tiết bằng sơn màu cho bắt mắt, làm thành những đồ chơi vận động hay bồn hoa rồi tiến hành lắp đặt. Việc sử dụng lốp xe cũ không chỉ tiết kiệm chi phí triển khai công trình thanh niên mà còn giúp hạn chế rác thải cao su ra môi trường, tăng phần độc đáo cho các công trình. Ngoài triển khai công trình tại xã Cẩm Kim, số lượng lốp xe vận động được còn thừa, Đoàn phường Cẩm Châu đã chia sẻ cho các địa phương khác để triển khai công trình thanh niên theo hướng này.







Được biết, “Hành trình thứ hai của lốp xe” là cuộc thi do Trung ương Đoàn phát động, vận động các cơ sở đoàn triển khai mô hình, công trình thanh niên bằng cách tận dụng lốp xe cũ. Theo đó, thời gian qua, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn Hội An đã triển khai theo mô hình này. Ngoài khu vui chơi vừa bàn giao tại Cẩm Kim, có thể để đến công trình thanh niên “Tuyến đường hoa” Đoàn phường Thanh Hà thực hiện tại địa phương với những chiếc lốp xe cũ tái chế thành bồn hoa, đã trồng hơn 150 cây huyết dụ với chiều dài hơn 200m đường trước UBND phường và làng gốm Thanh Hà.

Anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An cho biết, “Hành trình thứ hai của lốp xe” là mô hình đang được đẩy mạnh trong các tổ chức đoàn trên toàn thành phố. Trước đó, vào tháng 10.2019, Thành đoàn đã tổ chức hội thi Tuổi trẻ Hội An chung tay bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành trình thứ hai của lốp xe và chống rác thải nhựa”. Hội thi có gần 40 cơ sở đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trường học trên địa bàn thành phố và được chia thành 6 đội tham gia. Ngoài tiểu phẩm về tuyên truyền bảo vệ môi trường, các đội thi cũng đã lên ý tưởng và thực hiện các mô hình khu vui chơi với xích đu, bập bênh, xe đạp, ô tô... làm từ lốp xe cũ rất sáng tạo, được ban tổ chức đánh giá cao. Các mô hình sau đó được lắp đặt tại khu vui chơi thiếu nhi TP.Hội An (số 1A, đường Nguyễn Huệ).

“Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy được ý nghĩa của công trình này. Vì vậy, Tháng Thanh niên năm nay, Thành đoàn tiếp tục triển khai thực hiện công trình thanh niên “Hành trình thứ hai của lốp xe”. Ngoài công trình tại xã Cẩm Kim, đã có nhiều đơn vị triển khai mô hình như Đoàn phường Thanh Hà, Đoàn phường Cẩm An, Đoàn xã Cẩm Hà… với các công trình phổ biến là khu vui chơi thiếu nhi, thùng rác công cộng, bồn hoa…” - anh Khá nói.