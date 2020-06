Sẻ chia với trẻ em miền núi

Bằng rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thời gian qua Huyện đoàn Bắc Trà My đã chung tay, góp sức sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đặc biệt trong Tháng hành động vì trẻ em, tuổi trẻ Bắc Trà My đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện Huyện đoàn Bắc Trà My đến thăm, trao quà động viên cho gia đình cháu Trần Nguyễn Huyền Trâm tại xã Trà Đông. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Món quà ý nghĩa

Vùng cao Bắc Trà My những ngày này nắng như đổ lửa. Trên con đường về làng, các đoàn viên thanh niên địa phương vẫn miệt mài đến từng hộ gia đình khó khăn để trao quà động viên.

Mẹ mất khi vừa tròn 3 tuổi, cháu Trần Nguyễn Huyền Trâm (5 tuổi, ở tổ 5, thôn Định Yên, xã Trà Đông) phải ở cùng bà ngoại. Nhưng từ hơn 1 năm nay, bà ngoại Trâm liên tục đau ốm, khiến việc chăm sóc cháu phải nhờ đến người con gái út, nay đã lấy chồng xa. Bà Tuyết (ngoại cháu Trâm) bộc bạch.“Chính quyền địa phương cũng quan tâm nên đỡ đần được phần nào. Nay có thêm món quà từ các nhà hảo tâm, bà cháu tui mừng lắm. Không biết nói gì ngoài lời cảm ơn”.

Chị Võ Thị Hồng Hà - Bí thư Huyện đoàn Bắc Trà My cho biết, đợt trao quà này tiếp nối sau chương trình “ATM gạo yêu thương” do Huyện đoàn Bắc Trà My phát động từ tháng 4.2020 nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là các em nhỏ, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm nay. Để có những suất quà này, Huyện đoàn Bắc Trà My đã kết nối, vận động kinh phí từ Công ty CP Xây dựng Codaco (Núi Thành), đồng thời phối hợp triển khai chuyến thiện nguyện về từng hộ dân. Ngoài các gia đình chính sách, đối tượng được trao quà lần này chủ yếu là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật tại địa bàn xã Trà Đông.

“Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Công ty CP Xây dựng Codaco, chúng tôi đã chia thành 50 suất quà, bao gồm gạo, mì chính, dầu ăn, nước mắm... trao tận tay người dân, giúp họ có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, nhất là sau thời điểm dịch Covid-19 vừa qua. Mặc dù trị giá mỗi phần quà không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn của tuổi trẻ địa phương” - chị Hà chia sẻ.

Hướng về trẻ em nghèo

Cũng theo chị Hà, những năm qua, từ nguồn kinh phí vận động các nhà hảo tâm, tuổi trẻ Bắc Trà My đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hướng về trẻ em khó khăn. Mới đây, để kịp thời động viên, khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, Huyện đoàn Bắc Trà My đã tổ chức trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho 2 điểm trường của xã Trà Tân. Trước đó, cũng từ nguồn vận động mạnh thường quân, Hội đồng đội (trực thuộc Huyện đoàn) đã nhận đỡ đầu 2 “em nuôi khăn quàng đỏ”, giúp các em có thêm điều kiện tiếp bước đến trường, ngăn tình trạng bỏ học giữa chừng.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh và gia đình đặc biệt khó khăn, những năm qua, Huyện đoàn Bắc Trà My còn thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, tạo không gian vui chơi, sinh hoạt cho trẻ em miền núi. Đơn cử như phong trào “Liên đội nói không với rác thải nhựa” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tác hại của túi ny lon, đồ nhựa dùng một lần… Hay chương trình “Khăn hồng tình nguyện - Tết yêu thương” kết nối thực hiện tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng (xã Trà Giác), thông qua các hoạt động thi làm bánh chưng, tổ chức “Bữa cơm tất niên”, hướng dẫn kỹ năng bơi lội, trò chơi dân gian cho học sinh bán trú. Ngoài ra, Huyện đoàn Bắc Trà My còn lồng ghép thực hiện các chương trình “Về địa chỉ đỏ”, thăm các khu di tích lịch sử, căn cứ cách mạng trên địa bàn huyện…

“Thông qua các hoạt động thực tế đầy ý nghĩa đó, chúng tôi mong muốn rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức giúp các em nhỏ hiểu biết nhiều hơn và trân quý về giá trị cuộc sống cộng đồng. Từ đó, sống biết sẻ chia, giúp đỡ với bạn bè gặp khó khăn, yêu thương con người” - chị Hà nói.