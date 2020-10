Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ

(QNO) - Hôm qua 17.10, anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng đoàn tình nguyện đến tặng quà người dân Thăng Bình bị ảnh hưởng bão lụt.

Trao quà người dân gặp khó khăn do bão lũ. Ảnh: T.ĐẠT

Tại xã Bình An, đoàn trao hơn 60 phần quà gồm nhu yếu phẩm, rau xanh cho các hộ gia đình bị cô lập do ngập lụt. Tại xã Bình Trung, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Câu lạc bộ Hạnh Nguyện (TP.Hồ Chí Minh) trao 100 suất quà (400 nghìn đồng/suất) cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà người dân vùng lũ. Ảnh: T.ĐẠT

Dự kiến những ngày tới Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai.