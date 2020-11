Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

Hơn 1.400 suất quà tặng người dân vùng lũ

CHÂU NỮ - HỒNG PHÚC | 24/11/2020 - 14:41

(QNO) - Ngày 22 và 23.11, Hội Từ thiện Quảng Nam đón đoàn tăng ni, phật tử chùa Đức Hòa (tỉnh Bình Dương) đến thăm, trao 500 suất quà cho người dân bị thiệt hại do bão lụt ở huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.