Tuổi trẻ Công an tỉnh về với vùng cao Nam Trà My

(QNO) - Trong 2 ngày 25, 26.9, Cụm thi đua khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hoạt động vui trung thu cho các em học sinh Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Vân (xã Trà Vân, Nam Trà My) và hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được tăng cường về địa phương.

Tổ chức chương trình Trung thu cho các em học sinh xã Trà Vân. Ảnh: M.L

Tạo sân chơi cho thiếu nhi

Năm nay, Tết Trung thu đến với các em học sinh Trà Vân sớm hơn bởi tấm lòng của các anh chị đoàn viên Công an tỉnh. Các em đã được vui chơi trong tiếng trống lân rộn ràng và những món quà trung thu ý nghĩa do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao tặng. “Với mong muốn chia sẻ, động viên các em học sinh ở địa phương còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, các tổ chức cơ sở đoàn đã đóng góp kinh phí để thực hiện chương trình Cùng em đến trường và Trung thu cho em tại đây. Mong rằng các em cũng sẽ được vui Tết thiếu nhi Trung thu như bao bạn nhỏ khác, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, vất vả” - Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ.

Trong dịp về với các em học sinh Trà Vân, tuổi trẻ Công an tỉnh đã trao tặng 20 suất học bổng (300 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc, hoàn cảnh gia đình khó khăn; biểu diễn múa lân và tặng 200 phần quà trung thu cho các em học sinh tại trường.

Xây dựng khu thư viện xanh cho các em học sinh. Ảnh: M.L

Trong chương trình, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã góp sức xây dựng mô hình Thư viện xanh tại Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Vân. Trong khuôn viên của trường, một khu thư viện được trang trí với các kệ sách, bảng biểu, cây xanh, bàn ghế, tạo được một không gian rất thân thiện để các em học sinh đọc sách trong những giờ nghỉ giải lao.

Thầy giáo Hồ Văn Hạnh - Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Vân cho biết, đây là công trình rất ý nghĩa, là mong ước được ấp ủ lâu nay của trường, nhưng chưa có điều kiện để thực hiện. Các em học sinh ở đây còn nhiều thiếu thốn, nhất là những không gian sinh hoạt, vui chơi sau giờ học. “Công trình thư viện xanh này được thực hiện ngay từ đầu năm học sẽ tạo cho các em một không gian đọc sách mở, xanh, sạch, đẹp, gần gũi và thân thiện với môi trường. Chúng tôi rất trân trọng, sẽ gìn giữ và phát huy hiệu quả, tìm kiếm thêm nhiều đầu sách mới để các em có điều kiện được đọc” - thầy Hạnh chia sẻ.

Chia sẻ cùng đồng đội

Trong hành trình về với Trà Vân lần này, tuổi trẻ Công an tỉnh còn thực hiện một việc làm rất ý nghĩa là chia sẻ khó khăn, hỗ trợ cán bộ công an chính quy được tăng cường về thực hiện nhiệm vụ tại xã.

Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh cho biết, theo điều động của cấp trên, rất nhiều cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh, Công an huyện Nam Trà My được tăng cường về xã. Môi trường còn nhiều mới mẽ, khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi, rất thiếu thốn về cơ sở vật chất… Thấu hiểu và chia sẻ với đồng đội, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động chương trình hỗ trợ Công an xã chính quy tại các xã miền núi khó khăn trên địa bàn tỉnh tại 5 địa phương Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn.

Sửa chữa, trao tặng nhiều phần quà chia sẻ với các cán bộ công an chính quy được tăng cường về xã. Ảnh: M.L

Ở địa phương đầu tiên Nam Trà My, các bạn đoàn viên Công an tỉnh đã tham gia sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh, sơn mới phòng làm việc, phòng nghỉ, bàn ghế, giường tủ của cán bộ công an xã Trà Vân. Bên cạnh đó, trang trí lại phòng làm việc như gắn khẩu hiệu “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Sáu điều Bác hồ dạy CAND, Năm lời thề danh dự của CAND Việt Nam và trao tặng các vật dụng, trang thiết bị hỗ trợ công tác, sinh hoạt như quạt, đèn, máy nước, chăn mùng, mền, chiếu gối, bếp gas, đồ gia dụng...

Thượng úy Bùi Ngọc Quý - Trưởng Công an xã Trà Vân chia sẻ, anh là cán bộ Công an huyện Nam Trà My được tăng cường về xã Trà Vân từ tháng 4.2020. Về nhận công tác tại đây trong khi chỉ có phòng làm việc, còn bên trong thì thiếu thốn rất nhiều. Anh cũng đã nghĩ đến việc sửa chữa, trang trí lại phòng nhưng chưa thực hiện được. “Nay được các đồng đội hỗ trợ sơn sửa lại phòng làm việc khang trang, tươm tất hơn, tôi rất vui và cảm kích. Cảm ơn các đồng chí, đồng đội đã chia sẻ khó khăn, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó” - Thượng úy Quý chia sẻ.

“Chúng tôi mong muốn những việc làm nhỏ này sẽ tiếp thêm sức, động viên các cán bộ, chiến sĩ, những đồng đội của mình nhận nhiệm vụ mới an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tại cơ sở, đảm bảo tốt công tác giữ vững trật tự an toàn xã hội” - Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh nói.