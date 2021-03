Tuổi trẻ Thăng Bình khởi động Tháng thanh niên

(QNO) - Sáng nay 5.3, tại xã Bình Giang, Huyện đoàn Thăng Bình tổ chức ra quân khởi động Tháng thanh niên năm 2021.

Huyện đoàn Thăng Bình trao quà người dân xã Bình Giang tại lễ ra quân Tháng thanh niên. Ảnh: T.T

Theo đó, Huyện đoàn Thăng Bình triển khai các hoạt động như phát quang 2,1km tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Bình Giang, trao 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn (300 nghìn đồng/suất), gắn biển đoạn đường tự quản.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn tổ chức thi công bê tông sân bóng chuyền tại nhà văn hóa thôn Hiền Phong (xã Bình Lãnh); phát quang 2km tuyến đường liên thôn tại thôn An Thành 3 và An Phước (xã Bình An), gắn biển đoạn đường tự quản tại thôn An Thành 3...

Huyện đoàn Thăng Bình còn tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; căn cứ vào tình hình và điều kiện của từng địa phương để tổ chức các công tác thi đua thích hợp.