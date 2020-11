Những ngày này, cùng với các lực lượng chức năng, tuổi trẻ Quảng Nam đang ngày đêm phát huy tinh thần xung kích, tích cực hỗ trợ người dân những khu vực bị ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống.

Các hoạt động xung kích giúp dân sau bão số 9 được tuổi trẻ các địa phương triển khai.

Khẩn trương, nhanh chóng

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, hàng nghìn đoàn viên thanh niên mà nòng cốt là các đội hình thanh niên xung kích (TNXK) của các địa phương đã đồng loạt tham gia hỗ trợ nhiều ngày công, giúp người dân nhanh chóng sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh trường học, cơ sở y tế, thông tuyến các đoạn đường giao thông bị chia cắt... Bí thư Đoàn xã Bình Trung (Thăng Bình) - anh Nguyễn Tấn Thảo cho hay: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ thanh niên trong xã tham gia thu dọn cây cối ngã đổ để đảm bảo giao thông; giúp đỡ các hộ neo đơn lợp lại mái nhà; sửa chữa những hư hỏng ở Trường Mẫu giáo Bình Trung để các em sớm đi học trở lại…”.

Cùng với tuổi trẻ các địa phương, đội hình TNXK của Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Trường Đại học Quảng Nam cũng đã chung tay giúp dân khắc phục hậu quả bão số 9. “Đơn vị chúng tôi tăng cường hỗ trợ lực lượng đoàn viên thanh niên Phú Ninh khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương. Trong những ngày tới, đội TNXK của trường sẽ tiếp tục đến những địa phương khác để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do cơn bão số 9 gây ra” - anh Trịnh Văn Nguyên, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam chia sẻ.

Các hoạt động xung kích giúp dân sau bão số 9 được tuổi trẻ các địa phương triển khai. Ảnh: T.Đ

Đặc biệt, khi xảy ra vụ lũ ống gây sạt lở vùi lấp hàng chục người tại huyện Nam Trà My, đội hình TNXK tại chỗ đã ngay lập tức cùng với lực lượng quân sự địa phương đào bới bùn đất, cứu sống nhiều người, đồng thời khẩn trương sơ cứu những trường hợp bị thương.

Xác định vai trò quan trọng của lực lượng tại chỗ trong phòng chống thiên tai, trước đó Tỉnh đoàn yêu cầu củng cố các đội hình TNXK phòng chống thiên tai cấp huyện, cấp xã để chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ của bão số 9. Bên cạnh đội hình TNXK phòng chống thiên tai tại địa bàn, Tỉnh đoàn tăng cường các đội TNXK khối các đơn vị trực thuộc đến hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng sau bão với phương châm phát huy cao nhất khả năng chuyên môn của lực lượng này.

Sâu sát đời sống

Song song với công tác dọn dẹp vệ sinh các trường học, tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt..., tuổi trẻ nhiều địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ người dân kịp thời khắc phục khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt. Tại nhiều địa phương vùng đông, dù đã có sự chủ động nhưng sau bão số 9 lượng nước bà con nhân dân tích trữ đã nhanh chóng cạn kiệt chỉ sau 2 - 3 ngày do tình trạng mất điện kéo dài. Trong khó khăn đó, đoàn viên thanh niên các địa phương đã không quản ngại mang từng thùng nước sạch, kéo máy phát điện đến tận nhà hỗ trợ nhân dân bơm nước giếng.

Anh Trần Hữu Thiếu - thanh niên xã Bình Đào (Thăng Bình) cho biết, đã cùng với thanh niên địa phương dùng xe ba gác máy chở nước đến phục vụ bà con vùng ngập lụt; còn với những khu vực bị mất điện dài ngày thì kéo máy phát điện đến từng nhà giúp bà con bơm nước giếng của gia đình để sử dụng. Nhận những thùng nước từ Đội TNXK xã Bình Đào, ông Lê Minh Sơn (ở tổ 3) vui mừng nói: “Mưa dứt rồi nhưng đoạn nhà tôi vẫn còn ngập úng, không có nước sạch dùng. Mấy anh em thanh niên xã chở nước sạch đến tận nơi phục vụ bà con thật là đáng quý!”.

Hoạt động này cũng được triển khai tại khối phố Viêm Minh (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Anh Nguyễn Đức - Bí thư Chi đoàn khối phố Viêm Minh cho hay: “Bà con nhân dân có sự chủ động tích trữ nước ứng phó bão số 9, nhưng đến ngày thứ 2, thứ 3 là gần như cạn kiệt. Vì thế, chúng tôi hỗ trợ máy phát điện để bơm nước giúp người dân có nước sinh hoạt trong khi chờ hệ thống điện được sửa chữa”.

Trước những mất mát, đau thương do bão số 9 gây ra với nhân dân, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều đoàn tình nguyện đến thăm hỏi, trao lương thực, nhu yếu phẩm tặng người dân ở những vùng bị cô lập do ngập lụt. Thường trực Tỉnh đoàn cũng kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ quà động viện các nạn nhân sống sót sau sạt lở ở Nam Trà My. Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết, về lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ vận động kinh phí để hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, trao sinh kế cho hộ dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Hiện nay, Hội đồng Đội tỉnh đã có thư ngỏ gửi các nhà hảo tâm chung tay, góp sức hỗ trợ lâu dài cho các trẻ em mô côi sau bão lũ.