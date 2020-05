Hành khách đi máy bay được yêu cầu đeo khẩu trang

(QNO) - Nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang trong chuyến bay để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Frankfurt, Đức. Ảnh: AP

Nhằm bảo vệ hành khách, phi hành đoàn khỏi lây nhiễm Covid-19 và tăng niềm tin của người tiêu dùng về an toàn du lịch hàng không trong mùa dịch bệnh, nhiều hãng hàng không lớn tại Mỹ, châu Âu và châu Á như Delta Air Lines Inc, American Airlines Group Inc, Frontier Airlines, Malaysia Airlines, Swiss và Austrian Airlines... thông báo yêu cầu hành khách thực hiện quy định mới: đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay.

Nhiều hãng thậm chí yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang ngay cả trong khu vực làm thủ tục, phòng chờ, khu vực cổng lên máy bay… Đồng thời nhân viên phục vụ tại mặt đất và phi hành đoàn cũng thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ.

Bên cạnh việc giảm số lượng hành khách mỗi chuyến bay, hạn chế lượt người lên máy bay cùng một lúc, các chuyến bay thay đổi dịch vụ nhằm hạn chế tiếp xúc như cung cấp các món ăn, thức uống chủ yếu là đóng gói. Hành khách cũng được cung cấp khẩu trang miễn phí khi cần. Dung dịch rửa tay được trang bị tại các khu vực ở sân bay cho cả hành khách và nhân viên.

Trong khi khoảng 90% chuyến bay quốc tế đã bị hủy, các hãng hàng không hy vọng sẽ dần khôi phục khai thác bay từ tháng 5 này.