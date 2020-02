Bộ phim Tiếng gọi nơi hoang dã (The Call of the Wild) được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Jack London vừa chính thức được khởi chiếu.

Áp phích của bộ phim Tiếng gọi nơi hoang dã.

Được xuất bản lần đầu năm 1903, Tiếng gọi nơi hoang dã là tiểu thuyết được nhiều người đọc nhất của Jack London và được xem là tác phẩm hay nhất của ông. Jack London (1876 - 1916) là nhà văn hiện thực Mỹ nổi tiếng đầu thế kỷ 20.

Tác phẩm Tiếng gọi nơi hoang dã mang đặc thù phong cách hiện thực và thể hiện rõ nét tính sáng tạo của nhà văn khi khai thác về cuộc đấu tranh sinh tồn. Nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính là chú chó Buck được thuần hóa tinh khôn nhưng trải qua nhiều bất hạnh, những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của chú chó Buck trung thành giữa mùa đông khắc nghiệt khi bị bắt rời khỏi cuộc sống bình yên và tới vùng đất lạnh giá. Từ đây, bản năng của Buck tại môi trường thiên nhiên hoang dã được đánh thức khiến chú trở lại cuộc sống hoang dã, trở về với rừng và sống chung với bầy sói.

Tiếng gọi nơi hoang dã phiên bản 2020 qua bàn tay của đạo diễn tài ba người Mỹ Chris Sanders, do hãng 20th Century Studios - xưởng phim của hãng Walt Disney nổi tiếng sản xuất và bắt đầu được công chiếu rộng rãi từ tháng 2 này. Những bộ phim nổi tiếng nhất của 20th Century phải kể đến như: Avatar, Titanic, Chiến tranh giữa các vì sao, Ở nhà một mình…

Là một tác phẩm kết hợp hành động/hoạt hình, Tiếng gọi nơi hoang dã sử dụng các hiệu ứng hình ảnh và công nghệ hoạt hình tiên tiến để tạo ra các con vật trong phim mang cảm xúc chân thực nhất. Phim là bản bi hùng ca mang đầy tính nhân văn về giá trị của thiên nhiên, cuộc sống, tình bạn giữa động vật và con người.

Tiếng gọi nơi hoang dã lên màn ảnh rộng với sự tham gia của các diễn viên kỳ cựu Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford và Colin Woodell.

Nhân vật chó Buck to lớn đầy chân thực là sản phẩm của công nghệ CGI (Computer Generated Imagery) - công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính. Công nghệ này đang được sử dụng rất phổ biến trong sản xuất phim, quảng cáo hay tạo ra các trò chơi với hình ảnh bắt mắt. Do đó, chi tiết này đã nhận được sự khen ngợi và cổ vũ rất lớn từ tổ chức bảo vệ động vật PETA vốn từ lâu đã chống lại việc sử dụng động vật thật trên các bộ phim.

Tiếng gọi nơi hoang dã lấy bối cảnh vùng Yukon - phía bắc Canada, gần lãnh thổ Alaska (Mỹ). Đây là một trong những địa điểm hiếm hoi trên thế giới bảo tồn được vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, nguyên sơ cùng nguồn khoáng sản tự nhiên dồi dào.

Yukon là bang nhỏ nhất và xa nhất của Canada, với dân số thưa thớt chưa đầy 40.000 người và sở hữu hơn 160.000 con tuần lộc, 70.000 con nai, 10.000 gấu đen, 7.000 gấu xám và khoảng 250 loài chim.

Công viên quốc gia Kluane tọa lạc tại Yukon là một di sản thế giới của UNESCO, với những tảng băng khổng lồ, hồ băng, sông hoang, rừng hoang sơ và ngọn núi cao nhất của Canada là Slogan gần 6.000m, một xứ sở mùa đông thực sự. Yukon nắm giữ kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại Canada (âm 630C).