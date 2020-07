Tỷ lệ tiêm chủng giảm báo động do Covid-19

(QNO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) vừa cảnh báo rủi ro y tế toàn cầu liên quan đến vấn đề tiêm chủng vắc xin ngừa bệnh ở trẻ em.

Tỷ lệ tiêm chủng giảm kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe cộng đồng. Ảnh: thenewsmarket

Theo đó, số lượng trẻ em được tiêm chủng để phòng nhiều loại bệnh nguy hiểm chết người đang sụt giảm ở mức đáng báo động trên toàn cầu. Nguyên nhân là do sự gián đoạn trong việc cung cấp và tiếp nhận các dịch vụ tiêm chủng trong giai đoạn dịch Covid-19.

Điều này có nguy cơ đảo ngược nỗ lực của nhân loại trong việc giúp trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu tiếp cận được các chương trình tiêm chủng mở rộng từng bị đình trệ trước đây.

Ví như, dữ liệu sơ bộ trong 4 tháng đầu năm 2020 chỉ ra số lượng trẻ em hoàn thành 3 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTP3) giảm đáng kể. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm, thế giới chứng kiến mức giảm mức độ bao phủ của DTP3.

Do đại dịch Covid-19, ít nhất 30 chiến dịch tiêm phòng sởi đã hoặc đang có nguy cơ bị hủy bỏ, có thể dẫn đến sự bùng phát bệnh này vào năm 2020 và hơn thế nữa.

Một khảo sát của UNICEF, WHO, Liên minh Toàn cầu vắc xin và tiêm chủng (GAVI), Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ… cho thấy, 3/4 trong số 82 quốc gia đã thừa nhận về sự gián đoạn như liên quan đến Covid-19 trong các chương trình tiêm chủng của họ kể từ tháng 5.2020.

Theo dữ liệu thu thập trên phạm vi toàn cầu, hơn 117 triệu trẻ em có nguy cơ bỏ lỡ tiêm phòng sởi do đại dịch đang diễn ra.

Thậm chí, theo các chuyên gia y tế, ngay cả khi các dịch vụ tiêm phòng vắc xin được cung cấp, nhiều người không thể tiếp cận do đi lại gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Nhiều cha mẹ hạn chế đưa con mình ra khỏi nhà vì lo sợ có thể tiếp xúc với những người mắc Covid-19.

Trong khi đó, nhiều nhân viên y tế cũng không có mặt tại cơ sở tiêm phòng vì những hạn chế trong việc đi lại hoặc đang triển khai nhiệm vụ ứng cứu ở tuyến đầu chống dịch Covid-19, cũng như thiếu các thiết bị bảo vệ ngăn chặn dịch bệnh.

Bởi vậy, nếu chương trình tiêm chủng tiếp tục gián đoạn, những căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin này có thể quay trở lại và bùng phát thành dịch bệnh trong tương lai.

Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Vắc xin là một trong những công cụ mạnh nhất trong lịch sử y tế công cộng và hiện nay nhiều trẻ em đang được tiêm chủng hơn bao giờ hết. Nguy cơ số trẻ mắc bệnh và tử vong do không được tiêm phòng đầy đủ sẽ nhiều hơn cả đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đại dịch đã khiến những lợi ích đó gặp rủi ro”. Do vậy, UNICEF và WHO kêu gọi đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong thời điểm đại dịch Covid-19.

Cạnh đó, theo số liệu năm 2019, gần 14 triệu trẻ trên toàn thế giới đã mất đi cơ hội được tiêm vắc xin bảo vệ mạng sống. Hầu hết trong số này là trẻ nhỏ tại châu Phi và các em còn thiếu cơ hội tiếp cận với nhiều dịch vụ y tế khác.