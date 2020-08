WHO: Đại dịch Covid-19 có thể kết thúc trong vòng hai năm

(QNO) - Nhà lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa nêu bật những yếu tố có thể giúp chúng ta dập tắt đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 22.8, vi rút corona mới đã khiến hơn 23 triệu người trên toàn cầu bị nhiễm, trong đó hơn 800 nghìn người không qua khỏi.

Thế giới đang sống chung với corona. Ảnh: Dailynews

Hôm qua 21.8, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát vào năm 2018 đã giết chết 50 triệu người và 500 triệu người nhiễm người trên toàn cầu (tương đương 1/3 dân số thế giới lúc đó) và phải mất 2 năm đại dịch này mới kết thúc.

Tuy nhiên, hiện nay chúng ta sống trong môi trường kết nối nhiều hơn. Vì vậy, vi rút gây bệnh có cơ hội lây lan rộng hơn, nhanh hơn. Nhưng bằng cách tận dụng tối đa các công cụ sẵn có, công nghệ, kiến thức, sự đoàn kết hay vắc xin trong thời gian tới, thì trong vòng chưa đầy 2 năm sẽ dập được dịch, tức ngắn hơn dịch cúm Tây Ban Nha.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Đại dịch (Covid-19) là một lời nhắc nhở rằng sức khỏe và nền kinh tế là không thể tách rời. Do đó, WHO sẽ làm việc với tất cả quốc gia để chuyển sang một giai đoạn mới về mở cửa nền kinh tế, xã hội, trường học và doanh nghiệp một cách an toàn. Để làm được điều đó, mỗi người đều phải tham gia, đều có thể tạo ra sự khác biệt. Mỗi người, gia đình, cộng đồng và quốc gia phải đưa ra quyết định của riêng mình, dựa trên mức độ rủi ro mà họ đang sống”.