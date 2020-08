WHO: Hợp tác quốc tế để đẩy lùi Covid-19

(QNO) - Đại dịch Covid-19 tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều người. Tính đến sáng 7.8, thế giới có hơn 19,2 triệu người nhiễm, trong đó hơn 716 nghìn trường hợp tử vong.

Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19. Ảnh: AP

Philippines trở thành vùng dịch của Đông Nam Á

Với hơn 119 nghìn ca nhiễm, trong đó khoảng 2.100 ca tử vong, Philippines hiện có nhiều ca bệnh Covid-19 nhất ở Đông Nam Á.

Các nhà phân tích dự báo, nền kinh tế Philippines, từng là nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, có thể giảm ít nhất 8%, chủ yếu là do đợt phong tỏa sâu rộng từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6 - thời gian phong tỏa dài nhất trên thế giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Philippines chính thức tái phong tỏa thủ đô Manila và các vùng lân cận từ ngày 4 - 18.8. Ông Harry Roque - người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết, nền kinh tế Philippines không thể chịu đựng nổi nếu có thêm một đợt phong tỏa kéo dài như trước đó.

Tổng thống Trump: Có thể có vắc xin Covid-19 trước 3.11

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do Covid-19 với khoảng 4,9 triệu ca nhiễm, trong đó gần 160 nghìn ca tử vong.

Ngày 6.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể Mỹ sẽ có vắc xin chống vi rút corona mới trước cuộc bầu cử ngày 3.11 - một dự đoán lạc quan hơn nhiều so với thời điểm mà các chuyên gia y tế Nhà Trắng đưa ra. Cạnh đó, ông Trump lạc quan về kinh tế Mỹ phục hồi một khi có được vắc xin Covid-19.

Trong khi đó, Moderna - công ty dẫn đầu cuộc đua nghiên cứu vắc xin Covid-19 tại Mỹ cho biết đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người. Hôm nay (7.8), Moderna thậm chí công bố giá bán cho mỗi liều vắc xin Covid-19 mà họ đang phát triển (ký hiệu là mRNA-1273) với 37 USD/mũi (860 nghìn đồng). Mỗi người sẽ phải tiêm 2 mũi vắc xin này.

Mang mầm bệnh không có triệu chứng cũng có thể lây lan Covid-19

Cũng trong ngày 7.8, một nghiên cứu mới từ Hàn Quốc cho thấy, những người bị nhiễm Covid-19 mang mầm bệnh ở mũi, họng và phổi ở mức độ tương tự cho dù họ có triệu chứng hay không.

Bài báo được xuất bản trên tạp chí JAMA Internal Medicine là một bằng chứng sinh học quan trọng ủng hộ quan điểm rằng, những người mang mầm bệnh không có triệu chứng cũng có thể lây lan Covid-19.

WHO: Chỉ có hợp tác quốc tế mới đẩy lùi Covid-19

Với số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng nhanh trong những ngày qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) một lần nữa kêu gọi các quốc gia đoàn kết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Tổng Giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Vì tất cả sự khác biệt của chúng ta, chúng ta là một nhân loại chia sẻ cùng một hành tinh và sự an toàn của chúng ta phụ thuộc lẫn nhau - không quốc gia nào sẽ an toàn, cho đến khi tất cả chúng ta đều an toàn”.

Cạnh đó, nhà lãnh đạo WHO cảnh báo “chủ nghĩa dân tộc vắc xin”, rằng nếu các nước giàu không chia sẻ vắc xin cho các nước nghèo, đại dịch như Covid-19 sẽ không bao giờ được đẩy lùi. Theo tin AFP, thế giới hiện có khoảng 6 loại vắc xin Covid-19 bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người.