11 đội bóng tham gia giải Bóng chuyền nam tỉnh năm 2020

(QNO) - Sáng nay 27.11 tại Nhà thi đấu TD-TT huyện Núi Thành khai mạc giải Bóng chuyền nam tỉnh năm 2020. Giải do Sở VH-TT&DL phối hợp UBND huyện Núi Thành tổ chức.

Bóng chuyền nam tỉnh luôn thu hút nhiều đội bóng với chất lượng chuyên môn ngày càng cao. Ảnh: T.VY

Tham gia tranh tài tại giải có 11 đội bóng đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Các đội chia làm 3 bảng đấu. Bảng A đồng bằng gồm Tam Kỳ, Duy Xuyên, Núi Thành; bảng B đồng bằng gồm Quế Sơn, Thăng Bình, Hội An; bảng C miền núi gồm 5 đội Nông Sơn, Nam Giang, Nam Trà My, Tiên Phước, Đông Giang.

Do có đến 3 bảng đấu nên thể thức thi đấu khá phức tạp. Các đội cùng bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trong. Hai đội thắng ở 2 trận bán kết khối đồng bằng sẽ tiếp tục gặp 2 đội nhất, nhì khối miền núi để giành quyền vào chung kết giải.

Giải sẽ kết thúc vào chiều 29.11.