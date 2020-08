Bật cười với bóng đá Việt Nam

“Công thần” HLV Chung Hae Seong bị mất chức chỉ sau 2 thất bại liên tiếp. Than Quảng Ninh vừa chen chân lên tốp đầu bất ngờ đẩy 3 cầu thủ trụ cột của mình sang cho Hải Phòng đá trụ hạng. Đúng là hài và chỉ có ở bóng đá Việt Nam.

HLV Chung Hae Seong bất ngờ chia tay TP.Hồ Chí Minh.Ảnh: T.V

“Công thần” gãy cánh

Mùa giải năm 2019, HLV Chung Hae Seong trở thành “người hùng” của CLB TP.Hồ Chí Minh và được cả V-League nể phục bởi tài cầm quân. Từ một đội bóng mới mùa giải trước đó còn vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, vậy mà dưới bàn tay của vị HLV người Hàn Quốc, TP.Hồ Chí Minh đã “lột xác” với một hình ảnh hoàn toàn khác. Họ tạo ra cuộc đua tranh chức vô địch V-League đầy hấp dẫn với Hà Nội và cuối cùng về đích với vị trí á quân. Còn nhớ ngày mùa giải hạ màn, HLV Chung Hae Seong được các học trò kễnh lên như một nhà vô địch.

Sau thành công ấy, TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng rất nhiều. Đội có bước khởi đầu mùa giải năm nay cũng khá tốt và liên tục duy trì ở tốp đầu. Họ có những chiến thắng ấn tượng như trước 2 đội đang nằm trong tốp 3 là Viettel và Than Quảng Ninh cùng tỷ số 3-0. Tuy nhiên, thất bại liên tiếp gần đây trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đặc biệt là gục ngã khi đón tiếp Hà Nội đã khiến cho HLV Chung Hae Seong mất chức.

Công bằng mà nói vị thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu không phải là tồi với TP.Hồ Chí Minh khi mà chỉ kém nhà đương kim vô địch Hà Nội 1 điểm và đội thứ nhì Viettel 2 điểm, chỉ cần 1 chiến thắng thì trật tự sẽ lập tức thay đổi. Dẫu vậy, có lẽ lãnh đạo CLB TP.Hồ Chí Minh phần nào ảo tưởng về sức mạnh của mình nên “cay mũi” khi đội nhà thất bại trước đại kình địch Hà Nội.

Dù tăng cường lực lượng khá nhiều song so với Viettel hay Hà Nội thì đội bóng của HLV Chung Hae Seong chẳng là gì. Viettel trong tay HLV Trương Việt Hoàng sở hữu đến một nửa đội hình là các tuyển thủ quốc gia như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Trọng Đại cùng 2 ngoại binh trên hàng công cực hay, chưa kể Khắc Ngọc và thủ môn Nguyên Mạnh. Hà Nội thì khỏi phải bàn vì được xem là đội tuyển quốc gia thu nhỏ, “thua họ là bình thường, thắng mới bất ngờ”.

Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh ngoài Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng và phần nào đó có thể kể đến Hoàng Thịnh, Phi Sơn, còn lại đều là những cầu thủ vô danh. Có thể nói, chiến thuật hợp lý cùng tinh thần chiến binh là điểm nhấn giúp các học trò vị HLV người Hàn Quốc chinh phục được các đối thủ và người hâm mộ. Và sân Thống Nhất chật kín khán giả không phải nhờ Sài Gòn thi đấu thăng hoa mà vì thầy trò HLV Chung Hae Seong luôn cháy hết mình mỗi khi xung trận.

HLV Hoàng Văn Phúc từng đưa Quảng Nam lên ngôi vô địch V-League nhưng sau khi “hết phép” nên rút lui là điều bình thường. Chu Đình Nghiêm cùng đội bóng của mình từng có nguy cơ phải đá ở nhóm chống rớt hạng. Song với HLV Chung Hae Seong, được xem là “công thần” của bóng đá TP.Hồ Chí Minh và kết quả hiện tại không đến nỗi tệ song bất ngờ lại bị “gãy cánh”. Bất ngờ hơn khi người thay thế là Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng.

“Tự bắn vào chân mình”

Than Quảng Ninh vừa leo lên tốp 3 sau chiến thắng Sông Lam Nghệ An (cùng 19 điểm với Viettel nhưng xếp sau vì kém hiệu số). Với điểm số này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hoàn toàn có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu của Sài Gòn (23 điểm) và hướng đến chức vô địch vào cuối mùa giải. Thế nhưng, thật khó hiểu khi vừa chen chân lên tốp đầu, ông bầu Phạm Thanh Hùng lại đẩy 3 trụ cột của đội bóng là Fagan, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú đến Hải Phòng. Fagan đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của đội, còn Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú đá chính liên tục kể từ đầu giải.

Đặt trường hợp Than Quảng Ninh không có tham vọng vô địch thì cũng phải tôn trọng người hâm mộ đội nhà. Đằng này, động thái vừa nói chẳng khác nào “tự bắn vào chân mình” và thiếu tôn trọng khán giả nhà. Nhiều cổ động viên ruột của đội bóng vùng than đã bày tỏ bức xúc trên các diễn đàn mạng, nhất là cách giải thích của Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng. Không thể không bật cười khi nghe bầu Hùng lý giải để 3 trụ cột ra đi nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân! Ơ hay, ai cấm Than Quảng Ninh đưa cầu thủ trẻ ra sân, thậm chí nếu Fagan, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú có mặt trên sân thì đàn em lại càng có điều kiện để thể hiện.

Cách làm ngược đời của Than Quảng Ninh không chỉ làm suy yếu đội bóng mà còn phụ niềm tin, gây bức xúc cho người hâm mộ. Những khán đài rực màu xanh của cổ động viên Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả trong các mùa giải gần đây liệu có còn trước trò đùa của lãnh đạo đội bóng?