Giải bơi các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam 2020: Hội An giành giải nhất toàn đoàn

(QNO) - Chiều 4.10, Giải bơi các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2020 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại hồ bơi Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung.

Các vận động viên thi đấu nội dung bơi ếch. Ảnh:T.V

Giải năm nay thu hút hơn 160 VĐV với 4 nhóm tuổi, gồm 9-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi, 16-18 tuổi của 8 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Trong đó, bên cạnh các địa phương có phong trào mạnh như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình còn có 2 huyện miền núi là Nam Giang và Bắc Trà My. Các VĐV tranh tài ở các nội dung nam, nữ 50m tự do, 50m ếch, 4x50m tiếp sức.

Với 9 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB), 5 huy chương đồng (HCĐ), đoàn VĐV Hội An xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Đoàn VĐV Tam Kỳ xếp thứ nhì với 8 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ và đoàn Điện Bàn xếp thứ ba với 3 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ.

Trai giải toàn đoàn cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: T.V

Đáng chú ý, dù có đến 8 địa phương tham gia song hầu hết thành tích tại giải đều thuộc về các VĐV của Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn (ngoại trừ tấm HCĐ duy nhất thuộc về VĐV huyện Thăng Bình là Nguyễn Thị Trinh).