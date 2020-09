Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XXIV năm 2020: Nhiều điểm mới

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XXIV năm 2020 có một số điểm mới so với trước đây, trong đó đáng chú ý là thay đổi đường chạy nhằm tăng thêm sức hấp dẫn cho cuộc đua.

VĐV Lý Diễm Hằng về nhất năm 2019 góp công giúp Tam Kỳ giành cúp toàn đoàn. Ảnh: A.S

Thay đổi đường chạy

Điểm mới đáng chú ý nhất có thể nâng chất lượng chuyên môn của mùa giải năm nay đó là đường chạy. Lần đầu tiên kể từ khi tổ chức giải đến nay, thay vì nhiều đường chạy như trước đây, lần này chỉ tổ chức thi đấu trên duy nhất đường Hùng Vương. Đây là tuyến phố rộng rãi, đẹp nhất Tam Kỳ, có nhiều cây xanh thoáng mát và cũng dễ dàng trong việc bảo đảm công tác an ninh trên đường chạy. Điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên (VĐV) tranh tài với chất lượng chuyên môn tốt hơn; đồng thời giúp việc truyền hình trực tiếp mang lại những hình ảnh đẹp cho khán giả, nhất là Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam lần đầu tiên sử dụng công nghệ mới.

Một điều khá đặc biệt khác, đó là giải diễn ra trong bối cảnh còn dịch bệnh Covid-19 nên công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Bên cạnh giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp, ban tổ chức giải năm nay còn yêu cầu các đoàn VĐV phải khai báo y tế trước khi tham gia giải theo quy định. Tất cả trưởng đoàn, huấn luyện viên, VĐV trong thời gian dự khai mạc cũng phải đeo khẩu trang.

Do nhiều lý do khách quan nên năm nay, ban tổ chức quyết định không tổ chức nội dung khối học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề. Không có lực lượng VĐV trẻ trung và đầy nhiệt huyết này, các đoàn VĐV lực lượng vũ trang gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chuyển sang thi đấu chung với khối cơ quan, ban, ngành. Các đoàn này từng thi đấu cùng một khối với nhau nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, với lực lượng mạnh hơn, nhất là đoàn VĐV Công an tỉnh nên sau đó lực lượng vũ trang được ban tổ chức chuyển “hộ khẩu” sang với khối sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Nhưng dù tranh tài ở khối nào thì đoàn VĐV Công an tỉnh vẫn thể hiện được sức mạnh của mình. Năm nay, lực lượng vũ trang thi đấu chung với cơ quan, ban, ngành song giải thưởng trao riêng. Dù giải thưởng riêng hay chung thì cuộc đua trên đường chạy 2.000m của nam và 1.500m của nữ ở khối này năm nay chắc chắn sẽ diễn ra gay cấn giữa hai đoàn VĐV Công an tỉnh và Công đoàn Giáo dục tỉnh. Bởi xét về lực lượng, cả hai đều tương đồng khi sở hữu nhiều VĐV trẻ, có tố chất, chỉ hơn nhau ở vấn đề tập luyện và chiến thuật thi đấu.

Chờ những bất ngờ

Ở giải năm 2019, nhờ sự đồng đều, nhất là những màn trình diễn xuất sắc của Lý Diễm Hằng, Nguyễn Hữu Hưng và Hồ Văn Dũng, đoàn VĐV Tam Kỳ vươn lên giành ngôi đầu một cách thuyết phục trước sự ngỡ ngàng của các đối thủ, nhất là đoàn Điện Bàn được đánh giá khá mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải năm nay, lực lượng của Tam Kỳ bị “hao hụt” khá nghiêm trọng. Thông tin từ ông Trương Thế Hải - cán bộ Trung tâm VH-TT-TT Tam Kỳ cho biết, sự vắng mặt đáng tiếc nhất là nhà đương kim vô địch Lý Diễm Hằng bận tập luyện ở đội tuyển năng khiếu tỉnh, còn Hồ Văn Dũng cũng không thể thi đấu do bị chấn thương dây chằng. “Lực lượng năm nay không mạnh nên đội tuyển 8 VĐV (4 nam, 4 nữ) được tập trung tập luyện sớm nhằm giúp các VĐV có thời gian rèn luyện thể lực, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Với lực lượng hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ ngôi vị nhất toàn đoàn rất khó khăn và mục tiêu chúng tôi đặt ra là thi đấu với quyết tâm cao nhất để lọt vào tốp 3” - ông Hải cho biết.

Nhiều địa phương năm nay cũng rất tích cực chuẩn bị để không chỉ đua tranh vị thứ toàn đoàn mà còn hướng đến các giải thưởng cá nhân. Một trong số những địa phương quyết tâm rất cao đó là đoàn VĐV Điện Bàn sau khi để vuột mất chiếc cúp vô địch khá đáng tiếc ở giải năm 2019. Vẫn có những cá nhân thi đấu xuất sắc như Trần Văn Hải Dương, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Nho Phương Thảo nhưng vì thiếu đồng đều nên đoàn VĐV Điện Bàn năm trước đã không thể lần thứ 3 liên tiếp đăng quang. Vì vậy, năm nay chắc chắn họ sẽ nỗ lực gấp bội để giành lại ngôi quán quân. Song chắc chắn sẽ không dễ khi các đoàn VĐV khác như Đại Lộc hay Núi Thành cũng có sự chuẩn bị chu đáo để mong có được kết quả tốt.

Với cự ly thi đấu khá dài, nam 5.000m, nữ 3.000m, các cuộc tranh tài của các VĐV huyện, thị xã, thành phố luôn diễn ra khá hấp dẫn và kịch tính. Chờ xem những gương mặt nào tỏa sáng và mang về kết quả cao trong cuộc đua toàn đoàn cho địa phương!