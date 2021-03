Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX: Ngày hội thể thao học đường

Lẽ ra đã tổ chức trong năm học 2019 - 2020, song do dịch bệnh Covid-19 nên Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Quảng Nam lần thứ IX phải dời sang năm học 2020 - 2021. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh là ngày hội thể thao của học đường. Ảnh: X.P

Ngày hội học trò

Theo kế hoạch, ngày 24.3 sẽ diễn ra lễ khai mạc HKPĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh). Tuy nhiên, trước đó nhiều môn sẽ được tổ chức thi đấu, sớm nhất là bóng đá, bóng chuyền. Đây là 2 môn có số lượng đội dự thi đông nên được tổ chức thi đấu vòng loại tại cơ sở, sau đó chọn các đội vào vòng chung kết tập trung về Tam Kỳ thi đấu tại sân Tân Nhật Minh (tiểu học, THCS) và sân vận động Quảng Nam (THPT). HKPĐ tỉnh Quảng Nam sẽ kết thúc các môn thi đấu và bế mạc vào ngày 27.3.

Hai năm tổ chức một lần, HKPĐ tỉnh là ngày hội TD-TT dành cho lứa tuổi học đường toàn tỉnh. Để chuẩn bị cho HKPĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, ngay từ đầu năm 2021, Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức và quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ cấp tỉnh. Sở GD-ĐT nhanh chóng bắt tay vào công việc chuẩn bị như thành lập các tổ chuyên môn; phối hợp với Sở VH-TT&DL xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi đấu như lựa chọn địa điểm, kiểm tra điều kiện sân bãi, tu sửa, mua sắm trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ các môn thi đấu của HKPĐ.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, đây là dịp để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh (HS) phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho HS. Qua đó, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giúp ngành tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng tài năng thể thao chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021.

“Vì vậy, HKPĐ phải là ngày hội TD-TT của HS phổ thông với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng điều lệ, được tổ chức tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Công tác tổ chức phải tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh trật tự an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn vận động viên thi đấu tốt” - ông Quốc nói.

Thi đấu 13 môn

HKPĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX tổ chức thi đấu 13 môn, bao gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục - Aerobic, kéo co, đẩy gậy, cờ vua, Võ cổ truyền. Tùy theo đặc thù từng môn mà Sở GD-ĐT lựa chọn tổ chức các nội dung thi đấu phù hợp với lứa tuổi học trò. Trong đó, một số môn như bóng đá, điền kinh, bơi, đá cầu… dành cho HS đủ các cấp tiểu học, THCS, THPT; còn một số môn chỉ có đối tượng THCS và THPT tham gia chẳng hạn như cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền. Theo quy định, mỗi phòng GD-ĐT và mỗi trường THPT, phổ thông DTNT là một đơn vị dự thi. Để chuẩn bị để tham gia HKPĐ tỉnh Quảng Nam, thời gian qua các địa phương, đơn vị đều đã tổ chức HKPĐ để tuyển chọn lực lượng, tổ chức tập luyện.

Tổ chức thi đấu cùng thời điểm nhiều môn nên để đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị, HKPĐ tỉnh Quảng Nam lần này tận dụng tất cả cơ sở tốt nhất hiện có của ngành VH-TT&DL và ngành GD-ĐT như nhà thi đấu TD-TT tỉnh, sân vận động Quảng Nam, nhà đa năng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Trần Cao Vân, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam. Ngoài ra, còn phải thuê mượn thêm sân bãi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tam Kỳ như bể bơi Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, sân cỏ nhân tạo Tân Nhật Minh, nhà thi đấu Kỳ An, Nhà văn hóa thiếu nhi Tam Kỳ. Tất cả địa điểm tổ chức thi đấu đều tập trung tại Tam Kỳ và giữa các địa điểm có khoảng cách khá gần nên thuận lợi cho các đoàn vận động viên trong việc di chuyển.