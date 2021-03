Khép lại những ngày hội học trò

Sau 20 ngày tranh tài sôi nổi, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm học 2020 - 2021 đã khép lại. Buổi lễ bế mạc và trao thưởng đã được tổ chức vào chiều 27.3 tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao cúp vô địch toàn đoàn cho Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: X.P

Khởi tranh từ ngày 7.3 với các trận đấu bóng đá, từ đó đến nay, tất cả các môn đã đồng loạt diễn ra sôi động tại nhiều địa điểm ở Tam Kỳ. Đặc biệt, sau lễ khai mạc trang trọng hôm 24.3, các địa điểm tổ chức như sân Tam Kỳ (điền kinh), nhà thi đấu TD-TT tỉnh, Trường THCS Nguyễn Huệ (bóng chuyền), Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (bóng chuyền), sân vận động huyện Phú Ninh (bóng đá)… đã có dịp chứng kiến sự “nổ tung” cảm xúc của cổ động viên, vận động viên. Tất cả đã tạo ra một không khí lễ hội trong tuổi trẻ học đường.

Sau 20 ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng, những ngày hội của học trò đã khép lại vào chiều 27.3 bằng buổi lễ bế mạc và trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải toàn đoàn. Khẳng định sự thành công tốt đẹp của HKPĐ lần này, ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, nét nổi bật là quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của đông đủ 18 phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố và 57 trường THPT, phổ thông DTNT với hơn 4.000 vận động viên tranh tài ở các cấp tiểu học, THCS, THPT.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị tham gia đủ 13 môn như Phòng GD-ĐT Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ, ngay cả các huyện miền núi như Bắc Trà My góp mặt 11 môn, Nam Trà My 10 môn cho thấy phong trào TD-TT trường học tại các địa phương có sự phát triển tích cực. Tại 13 môn thể thao bao gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục-aerobic, kéo co, đẩy gậy, cờ vua, võ cổ truyền, rất nhiều trận đấu hấp dẫn, nhiệt huyết, hết mình, đúng chất của một sân chơi tuổi trẻ học đường.

Kết thúc HKPĐ, ban tổ chức đã trao tổng cộng 843 bộ huy chương và 225 cờ toàn đoàn ở các bộ môn. Cuộc đua tranh vị thứ toàn đoàn cũng diễn ra hấp dẫn và kết quả ở khối phòng GD-ĐT, Điện Bàn xuất sắc giành giải nhất, Tam Kỳ giải nhì, Phú Ninh giải ba. Trong khi đó, ở khối trường THPT, khá bất ngờ khi giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, giải nhì THPT Núi Thành và giải ba Phổ thông DTNT tỉnh.