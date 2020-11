Khởi tranh giải bóng đá nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh

(QNO) - Sáng 22.11, tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, Sở VH-TT&DL khai mạc giải Bóng đá nhi đồng (5 người) các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam 2020.

Ban tổ chức động viên các đội bóng trước khi bước vào thi đấu. Ảnh: T.V

Có 6 đội bóng tham gia tranh tài, được chia làm 3 bảng. Bảng A gồm 3 đội Hội An, Núi Thành, Tam Kỳ 1; bảng B gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ 2. Các đội cùng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên giữa Hội An và Núi Thành diễn ra khá hấp dẫn. Các cầu thủ của hai đội đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai.

Trận khai mạc giữa Hội An và Núi Thành khép lại với tỷ số 2-2. Ảnh: T.V

Các trận đấu vòng bảng diễn ra liên tục trong cả ngày và tối 22.11. Ngày 24.11 diễn ra 2 trận bán kết (buổi chiều), chung kết (buổi tối).

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, lẽ ra giải đấu diễn ra vào dịp nghỉ hè năm học 2019 - 2020 song do dịch bệnh Covid-19 nên đến nay mới tổ chức. Cũng do điều kiện bão lụt vừa qua nên số lượng đội bóng tham gia ít hơn so với đăng ký ban đầu. Hy vọng qua sân chơi này giúp các cầu thủ nhi đồng trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, góp phần rèn luyện thân thể, giúp các em có sức khỏe để học tập tốt hơn.