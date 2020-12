Ông Phạm Quốc Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Golf tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 27.12, Hội Golf Quảng Nam tổ chức đại hội Hội Golf Quảng Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Ban Chấp hành Hội Golf Quảng Nam (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Những năm gần đây, phong trào tập luyện, chơi golf trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Nhiều giải golf cấp quốc gia, quốc tế được tổ chức thu hút các tay golf nổi tiếng trong nước, khu vực và thế giới đến nghỉ dưỡng, tập luyện, thi đấu.

Đến nay, Quảng Nam đã có 3 sân golf gồm: sân golf Montgomerie Links (18 hố) do Công ty CP Indochina Hội An quản lý; sân Vinpearl Golf Nam Hội An (18 hố) do Công ty CP Vinpearl, Chi nhánh Nam Hội An xây dựng và quản lý; sân Hoiana Shores Golf Club (18 hố) do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An xây dựng và quản lý khai thác.

Hầu hết sân golf đều nằm bên những bãi biển xanh đẹp nên thu hút nhiều lượt du khách có thu nhập cao, nhất là các doanh nhân trong và ngoài nước đến lưu trú tập luyện, giao lưu, thi đấu, tham quan, mua sắm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị hội golf Quảng Nam phải là hạt nhân đi đầu trong phong trào phát triển golf cũng như thể thao Quảng Nam. Đặc biệt, cần nghiên cứu tổ chức giải golf truyền thống hàng năm; chủ động tham gia các giải golf ở khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và vận động viên thành tích cao tham gia các giải đấu trong tương lai.

Bên cạnh đó, hội golf cần thường xuyên chú trọng vận động, quyên góp nguồn tài chính cho các hoạt động an sinh, xã hội, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, góp phần chung tay phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Golf Quảng Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025) với 17 thành viên.

Ông Phạm Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Golf Quảng Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025).