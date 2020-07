Quảng Nam ngắt mạch thua 4 trận: HLV Đào Quang Hùng quá mát tay

(QNO) - Chịu lép vế so với đối phương kể từ phút 75, Quảng Nam gần như thi đấu cầu hòa. Nhưng bàn thắng bất ngờ ở phút 89 đã giúp đội chủ sân Tam Kỳ có được chiến thắng.

Niềm vui chiến thắng của HLV Đào Quang Hùng sau trận đấu. Ảnh: T.V

Chiến thắng nghẹt thở

Những ai theo dõi trận đấu chiều 5.7 giữa Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An đều thừa nhận, đúng là HLV Đào Quang Hùng quá mát tay. Thi đấu trên sân nhà, đội bóng xứ Quảng sớm có bàn thắng ngay phút thứ 5 do công của Huy Hùng. Đó là tình huống mà thủ môn Văn Hoàng bên phía Sông Lam Nghệ An nỗ lực đẩy bóng ra từ quả đánh đầu khá mạnh của Paulo Pinto - cầu thủ lần đầu tiên được đôn lên đá trên hàng công của Quảng Nam. Ngay lập tức, tiền vệ tuyển thủ quốc gia có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới.

Pha tranh bóng giữa Paulo Pinto (áo xanh) của Quảng Nam với trung vệ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: T.V

Sự trở lại của Paulo Pinto quả thật đã giúp đội nhà thi đấu khá tốt. Sau tình huống góp công cho đồng đội mở tỷ số, chính cầu thủ này có cú sút trước vòng 16m50 cực mạnh song không thắng được thủ môn đối phương.

Trong một buổi chiều mà tinh thần đội nhà lên khá cao sau khi sớm có bàn thắng, Quảng Nam thi đấu cực kỳ hưng phấn khiến cho Sông Lam Nghệ An không có pha phối hợp nào sắc sảo. Phan Văn Đức hay Peter phía trên luôn trong tình trạng “đói bóng”.

Một pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội. Ảnh: T.V

Nhưng một lần nữa, hàng phòng ngự lại mắc sai sót “chết người”. Phút cuối cùng hiệp 1, khán giả trên sân Tam Kỳ chết lặng khi thủ môn Văn Cường và trung vệ Mạnh Toàn phối hợp không hiểu ý giúp cho Tuấn Tài cân bằng tỷ số 1-1.

Nỗi lo về một thất bại nữa lại tái hiện khi bước vào hiệp 2, trong khi các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu tự tin hơn thì ngược lại, tâm lý các học trò của HLV Đào Quang Hùng lại trở nên căng cứng. Họ không cầm được bóng để tổ chức tấn công. Buộc lòng, HLV Đào Quang Hùng quyết định thay đổi nhân sự. Lần lượt Đình Thắng rồi đến Quang Huy và Văn Hà vào sân nhằm giúp đội giữ nhịp trận đấu.

Không chỉ ghi bàn, Huy Hùng còn làm nhiệm vụ kèm chặt chân sút Peter. Ảnh: T.V

Khi mà nhiều khán giả trên sân đã nghĩ đến một trận hòa thì bất ngờ phút 89, trung vệ Hữu Phước đánh đầu mang về chiến thắng 2-1 cho Quảng Nam.

“Tôi quá hạnh phúc”

Tại phòng họp báo sau trận đấu, HLV Đào Quang Hùng không giấu được niềm vui. “Tôi không biết nói gì hơn vì quá hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng trận đấu đã đi theo chiều hướng không tốt sau bàn gỡ hòa của Sông Lam Nghệ An” - ông Hùng nói.

Tiền vệ trẻ Hồng Sơn của Quảng Nam thi đấu khá năng nổ. Ảnh: T.V

Tân thuyền trưởng Quảng Nam lý giải: Sau chuỗi trận bết bát thời gian qua, tinh thần toàn đội xuống rất thấp. Thời gian ngắn ngủi mới có 3 ngày nắm đội, về chuyên môn tôi chưa làm được gì nhiều cho Quảng Nam hết. Rất mừng hôm nay đội có được chiến thắng. Cảm ơn các cầu thủ rất nhiều, toàn đội đã hợp tác toàn diện.

Niềm vui của các cầu thủ Quảng Nam. Ảnh: T.V

Ông Hùng cũng dành lời khen cho hàng phòng ngự chắp vá của mình khi tiền vệ Hữu Phước được kéo về đá trung vệ. Từ đó giúp các đồng đội tuyến trên an tâm hơn. “Trong những ngày qua, tôi gần như không nghỉ trưa để gần gũi, tìm hiểu các cầu thủ để biết họ có tâm tư gì” - ông Hùng nói.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An phản ứng bàn thua phút cuối. Ảnh: T.V

Nói về bàn thắng cho đội nhà gây tranh cãi phút cuối trận, ông Hùng cho rằng đó là nhận định của trọng tài cần tôn trọng. “Trận thắng này chúng tôi quá may mắn. Không thắng được thì hòa vì hòa cũng cắt được mạch thua trận và cũng là điều tốt cho đội. Nhưng trong bóng đá, nhiều khi yếu tố may mắn là rất lớn” - tân thuyền trưởng đội bóng xứ Quảng kết luận.