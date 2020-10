Sôi nổi phong trào bơi học đường

Giải Bơi các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2020 vừa khép lại sau 2 ngày diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại hồ bơi Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung (Tam Kỳ).

Qua giải đấu giúp tìm ra các vận động viên đạt thành tích tốt để tham gia thi đấu tại Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc tổ chức tại Quảng Nam. Ảnh: A.NHI

Ngày hội

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức, giải năm nay thu hút số lượng địa phương và vận động viên (VĐV) đông nhất từ trước đến nay khi có tổng cộng 162 VĐV với 4 nhóm tuổi (gồm 9 - 11 tuổi, 12 - 13 tuổi, 14 - 15 tuổi, 16 - 18 tuổi) của 8 huyện, thị xã, thành phố tham gia tranh tài (năm 2019 chỉ có gần 100 VĐV và trước đó năm 2017 có 70 VĐV của 4 địa phương). Bên cạnh các địa phương đồng bằng có phong trào mạnh như Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, lần đầu tiên còn có sự góp mặt của 2 huyện miền núi là Nam Giang và Bắc Trà My. Các VĐV tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ 50m tự do, 50m ếch và 4x50m tiếp sức.

Việc tổ chức Giải Bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2020 còn hướng đến mục tiêu chuẩn bị lực lượng và kế hoạch tập luyện để tham gia tranh tài tại Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020. Giải đấu này do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung từ ngày 20 - 25.10. Đối tượng tham gia giải là học sinh phổ thông, từ tiểu học, THCS đến THPT của các địa phương trên cả nước.

Phong trào tập luyện môn bơi trong trường học đang có sự phát triển khá mạnh tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ - những nơi có sự đầu tư khá lớn từ chính quyền địa phương và ngành GD-ĐT. Vì vậy, giải đấu các nhóm tuổi toàn tỉnh được xem là cơ hội để các kình ngư nhỏ tuổi thể hiện mình; đồng thời cọ xát và học hỏi kinh nghiệm trên đường đua.

Điều khá đặc biệt là phần lớn những VĐV môn bơi đều nhận được sự quan tâm từ gia đình. Không chỉ được đầu tư tập luyện bài bản, các em còn được cha mẹ, người thân đưa đón, chăm sóc khá chu đáo trong quá trình tham gia thi đấu. Thế nên, không khí của giải bơi sôi động giống như ngày hội, khi bên cạnh cuộc đua dưới nước của các VĐV còn có một cuộc đua khác không kém phần sôi nổi diễn ra trên bờ giữa những người thân.

Theo lãnh đạo trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông của các địa phương, nhờ sự quan tâm đầu tư của gia đình nên cùng với cầu lông, phong trào bơi hiện nay phát triển khá mạnh, nhiều em có năng khiếu có điều kiện phát triển khá tốt. Chính nguồn lực xã hội hóa này đã góp thêm sức mạnh cho thể thao phong trào và cần được nhân rộng để từ đó giúp ngành TD-TT tìm kiếm tài năng, tuyển chọn đào tạo.

Hội An lên ngôi toàn đoàn

Giải Bơi các nhóm tuổi năm 2019, đoàn Điện Bàn thắng giải toàn đoàn một cách thuyết phục với 10 huy chương vàng (HCV), bỏ xa hai đoàn xếp sau là Hội An và Tam Kỳ đến 4 HCV. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi năm nay các VĐV Điện Bàn thi đấu không thành công, chỉ giành kết quả khá khiêm tốn với 3 HCV trong số 20 nội dung thi đấu của giải. Hai gương mặt xuất sắc mang về HCV là Nguyễn Trung Tín 2 HCV (lứa tuổi 12 - 13) và Nguyễn Thành Trung 1 HCV (lứa tuổi 16 - 18).

Việc Điện Bàn không còn là chính mình khiến cho cuộc đua giành ngôi vị cao nhất toàn đoàn năm nay giữa Hội An và Tam Kỳ diễn ra khá hấp dẫn. Năm trước, hai đoàn cũng cạnh tranh quyết liệt cho vị trí á quân và đoàn VĐV Hội An có được chiến thắng nhờ hơn 1 tấm huy chương bạc. Còn lần này, nếu nhìn vào kết quả chung cuộc nhiều hơn 1 HCV tưởng rằng cuộc chiến giành ngôi vương “dễ thở” hơn cho Hội An song thực tế không hẳn vậy. Trong suốt thời gian diễn ra, hai đoàn so kè nhau khá quyết liệt và chỉ đến hai nội dung thi đấu cuối cùng là ếch nữ nhóm 4 và tiếp sức, đoàn Hội An mới vượt lên sau khi có được liên tiếp 2 tấm HCV để nâng tổng số lên 9 HCV. Kém đối thủ 1 HCV, đoàn VĐV Tam Kỳ đành vui vẻ với vị trí á quân.

Đáng chú ý, dù có đến 8 địa phương tham gia song hầu hết huy chương tại giải đều thuộc về các VĐV của Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn. Chỉ có 2 tấm huy chương đồng “lọt” ra ngoài thuộc về VĐV Nguyễn Thị Trinh (Thăng Bình) và Nguyễn Thanh Đức Trung (Phú Ninh). Các địa phương còn lại coi đây như là một cữ tập dượt bổ ích để nhận ra khả năng của mình ở đâu, từ đó có kế hoạch và sự nỗ lực trong tập luyện cao hơn.