Thể thao phong trào trở lại

Sau hơn 4 tháng “án binh bất động”, thể thao phong trào xứ Quảng đã trở lại với giải Cờ tướng vô địch tỉnh năm 2020 Cúp Tân Nghĩa Sơn lần thứ 8 (diễn ra trong 2 ngày 20 và 21.6 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh). Và giải đấu này đã chinh phục nhiều người hâm mộ bằng các cuộc so tài hấp dẫn với chất lượng khá cao của các kỳ thủ trong làng cờ đất Quảng.

Hai nhà vô địch năm 2020 là Võ Thịnh và Nguyễn Thị Tươi nhận giải thưởng từ nhà tài trợ Tân Nghĩa Sơn. Ảnh:T.V

Giải đấu “chào sân”

Lẽ ra, giải Cờ tướng vô địch tỉnh năm 2020 đã được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán, mở đầu cho năm mới như mọi khi với ý nghĩa là hoạt động “mừng Đảng, đón xuân”. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 nên phải sau hơn 4 tháng tạm hoãn, giải đấu mới được diễn ra. Những tưởng không khí sẽ bị nguội lạnh do bị tạm dừng quá lâu, song xứng đáng là giải đấu “chào sân” của thể thao phong trào xứ Quảng, sân chơi trí tuệ này đã thu hút 137 kỳ thủ tham gia, đông nhất từ trước đến nay.

Cạnh đó, điều đáng nói nữa là có đến 14 huyện, thị xã, thành phố góp mặt, trong đó có khá nhiều địa phương miền núi cao như Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn. Rõ ràng chưa bao giờ có một giải đấu mà số lượng địa phương tham gia nhiều như giải đấu này, tạo nên những ngày hội cờ sôi nổi tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Cũng vì số lượng tham gia khá đông, trong đó đặc biệt là nội dung nam có đến 70 kỳ thủ tranh tài - một con số cho thấy để bước lên ngôi vô địch là cuộc chinh phục đầy khó khăn. Đó là chưa kể, giải năm nay còn có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Phan Thanh Giản (Hội An), á quân Võ Thịnh (Duy Xuyên) hay các kỳ thủ luôn nằm ở tốp cao nhiều năm qua như Phạm Thành Tâm (Hội An), Phan Thanh Hậu, Nguyễn Thúc Nhựt (Tam Kỳ), Nguyễn Ngọc Hùng (Tiên Phước), Trần Văn Tuấn (Đại Lộc). Ở nội dung nữ, dù chỉ 22 kỳ thủ nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn bởi vẫn còn đó những gương mặt quen thuộc như đương kim quán quân Lê Thị Thanh Vân và á quân Lai Thị Kim Phương (đều của Hội An), Hồ Vũ Thành Minh (Tiên Phước), Nguyễn Thị Bé (Tam Kỳ).

Hấp dẫn cuộc chiến ngôi vương

Ở nội dung người cao tuổi, không bất ngờ khi kỳ thủ kỳ cựu và giàu thành tích nhất phong trào cờ tướng cả tỉnh là Nguyễn Tấn Lịch (Tam Kỳ) giành giải nhất với 6,5 điểm. Xếp sau là Hồ Đức Tùng (Tam Kỳ) và Dư Mới (Hội An). Về kết quả toàn đoàn, TP.Hội An giành giải nhất và đây là năm thứ hai đăng quang. TP.Tam Kỳ giải nhì và giải ba thuộc về huyện Đại Lộc.

Nếu như những năm trước cuộc cạnh tranh giành ngôi vương phần nào sớm ngã ngũ thì năm nay, đó thật sự là những cuộc chiến tâm lý căng thẳng đến tận giây cuối cùng của các kỳ thủ, ngay cả đối với những khán giả theo dõi trực tiếp qua màn hình được đặt bên ngoài khu vực thi đấu.

Trong khi Phan Thanh Giản bất ngờ sa sút và không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch thì Võ Thịnh cùng Châu Ngọc Mai Vương (Núi Thành) và Lê Công Tú (Tam Kỳ) lại hướng đến ngôi vô địch đầu tiên ở ván đấu cuối cùng. Với lợi thế nhiều hơn 0,5 điểm so với các đối thủ bám đuổi, Võ Thịnh đã thi đấu tự tin và giành chiến thắng để mang về 6,5 điểm, xứng đáng đoạt chức vô địch. Đây có thể coi là chiến thắng ngọt ngào của kỳ thủ trẻ người Duy Xuyên, ít nhất là làm quên đi thất bại cay đắng ở giải năm 2019. Còn nhớ tại ván đấu thứ 7 giải năm trước, được đi trước và chỉ cần hòa là đủ để đăng quang. Thế nhưng, cuối cùng Võ Thịnh lại để thất bại đáng tiếc và đành chấp nhận vị trí á quân. Có lẽ đó là bài học giúp cho Thịnh thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng thuyết phục ở giải năm nay.

Cuộc cạnh tranh ở nội dung nữ cũng diễn ra gay cấn không kém. Trước khi bước vào ván đấu cuối cùng, có đến 3 kỳ thủ đứng trước cơ hội bước lên ngôi vị cao nhất là đương kim quán quân Lê Thị Thanh Vân, Huỳnh Thị Sạch (Đại Lộc) và Nguyễn Thị Tươi (Điện Bàn). Tuy nhiên, trong khi kỳ thủ người Hội An thất bại đáng tiếc và đành chấp nhận vị trí thứ ba thì hai đối thủ còn lại đều có được chiến thắng quan trọng. Cùng có 6 điểm, song cô gái trẻ đến từ Điện Bàn Nguyễn Thị Tươi giành phần thắng chung cuộc và lần đầu tiên đoạt ngôi vô địch nhờ hơn hệ số, còn kỳ thủ người Đại Lộc vui vẻ với tấm huy chương bạc.